寶林案明與保險業者開會 北市法務局長：不會有真空狀況

法務局長連堂凱針對寶林茶室食物中毒案進度更新舉行記者會說明，明天也會與保險業者新安東京、大食代美食廣場開會，若新增新安東京保單，保額還可增加。（記者廖振輝攝）

2024/03/31 16:24

〔記者蔡思培／台北報導〕位於台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」食物中毒案延燒，已造成2人死亡，也讓後續賠償引關注。台北市法務局長連堂凱強調，遠東的保單已經有涵蓋此範圍，保額有數億元，應可以負擔此次損害範圍，「不會有保險真空的狀況」。法務局明天也會與保險業者新安東京、大食代美食廣場開會，若新增新安東京保單，保額還可增加。

台北市長蔣萬安今下午與衛生局、法務局等局處人員在台北市政府對寶林案進度更新召開記者會，外界也關心案件後續賠償。連堂凱表示，新安東京明天上午將至市府開會，這幾天新安東京的訊息混亂，新安東京的保單是否包含寶林營業行為，仍以明天最終會議內容為主。

連堂凱強調不會發生保險真空的狀況，上週市長已要求確認遠百投保的國泰產險責任產險有涵蓋寶林營業行為，這可安定受難者與家屬的心情。遠東保單已涵蓋寶林事件，保額有數億元，應可覆蓋損害範圍。連說，若後續增加大食代廣場投保的新安東京產險保單，保障額度就會增加，會先啟動新安東京理賠，國泰保單則補上不夠的地方。

不過連也提到，國泰、新安東京這兩張保單都是責任險，仍要待事實真相釐清，只要是在寶林A13營業範圍內應負擔的賠償範圍，就會納入理賠；但沒辦法即刻動保險賠償責任，但大家不用擔心沒錢賠償的問題。

然而寶林目前負債，外界也關心公司財務狀況，連堂凱表示，寶林4家分店公共意外險、責任保險都因為欠繳遭註銷，已委請衛生局開罰。連表示已要求寶林提供資產負債表，下週可拿到資產負債表，若未提供可開罰。連強調，對受害者家屬而言，真正有機會拿到賠償的是透過保險，法務局才快速釐清其保險狀況，未來會透過保險理賠。

大食代昨也發出聲明，3月17日至3月25日曾至寶林茶室信義店用餐的顧客，可在營業時間憑當日消費發票證明及身分證件，至遠百信義A13一樓服務台申請退費。

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