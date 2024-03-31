日本小林製藥紅麴案 食藥署：已接獲6件相關通報

日本小林製藥的紅麴保健品疑似造成腎臟疾病問題，日本厚生勞動省已證實其產品中驗出「軟毛青黴酸」。 （翻攝自小林製藥官網）

2024/03/31 15:32

〔記者林惠琴／台北報導〕日本小林製藥紅麴案在當地已造成多人死亡與住院，我國未輸入相關產品，但有2家業者輸入小林製藥紅麴原料，根據衛福部食藥署統計，今（31日）再新增3例相關身體不適通報，累計已達6例，後續將由專家評估攝食產品與與非預期反應相關性；若民眾要進行團體訴訟，食品安全保護基金可補助消費者保護團體。

根據食藥署統計，截至今日下午1時，「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」已收到與小林製藥有關紅麴產品案件的通報共6件。

其中，包括2件健康食品，分別為「諾寶紅麴膠囊」及「大醫生技紅麴膠囊」，保健功效皆為「調節血脂」；3件通報產品為「大研納豆紅麴Q10膠囊」；1件通報產品為「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」。

食藥署副署長林金富表示，此6件將於相關資訊蒐集齊備後，提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估攝食該產品與與非預期反應相關性。

林金富指出，消費者買到含有日本小林製藥紅麴原料產品，如有疑義，可撥打食安專線1919或消保專線1950洽詢。若食用後發生身體不適，可至食藥署「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」通報或撥打專線電話（02）23210594進行通報，案件於受理後將進行相關評估分析食用產品與非預期反應的相關性。此外，食品安全保護基金亦可補助消費者保護團體，協助消費者進行團體訴訟。

目前國內已有上百家業者主動通報預防性下架，食藥署也再次提醒，食品業者倘有使用或販售日本小林製藥紅麴相關原料或產品，要依日本原廠通知或建議，停止使用、販售及自主下架，並應依食品安全衛生管理法第7條第5項，落實自主通報，倘有使用或販售但未通報者，依同法第47條，可處3萬至300萬元罰鍰。

消費者買到含有日本小林製藥紅麴原料產品，若食用後發生身體不適，可向食藥署通報。（食藥署提供）

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