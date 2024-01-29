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海基會睽違3年舉辦台商子女學校春節餐會 李大維：期待兩岸融冰

海基會董事長李大維今日在「中國台商子女學校教職員春節感恩餐會」致詞指出，展望2024年，期待兩岸融冰，呈現新年新氣象。 （海基會提供）

海基會董事長李大維今日在「中國台商子女學校教職員春節感恩餐會」致詞指出，展望2024年，期待兩岸融冰，呈現新年新氣象。 （海基會提供）

2024/01/29 18:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕睽違3年，海基會今天中午舉辦「中國台商子女學校教職員春節感恩餐會」，董事長李大維致詞指出，展望2024年，期待兩岸融冰，呈現新年新氣象。

依慣例，海基會在每年春節前夕都會舉辦感恩餐會，向中國台商子女學校教職員表達慰問與感謝，過去3年因疫情影響停辦，今年終於恢復舉辦。

李大維特別向東莞台商子弟學校、華東台商子女學校、上海台商子女學校等3校教職員，長期以來對台商子女投注的愛心與付出，表達誠摯感謝與肯定。

海基會副董事長邱垂正、陸委會副主委梁文傑、海基會副秘書長蔡孟君、教育部國際及兩岸教育司副司長廖高賢、大考中心副主任黃璀娟等人出席與會。

李大維表示，教育是百年大計，中國台商都非常關心下一代的教育與成長，對於台商子女學校各位教職員長期以來無私的奉獻與付出，藉此機會表達由衷的感謝與肯定。

李大維強調，去年海基會服務案件量，較前一年度增加了55.3%，不僅展現海基會服務工作績效，也顯示兩岸交流熱度逐漸恢復。展望2024年，期待兩岸融冰，呈現新年新氣象。

海基會指出，餐會現場播放疫情期間設置大陸考場的紀錄影片，回顧當時的種種困難與辛苦浮現眼前，任務順利完成後的成就感讓大家同感驕傲。3所台商子女學校教職員各自精心準備表演節目，將現場氣氛提升到沸點，活動在團拍大合照中畫下圓滿句點。

海基會在每年春節前夕都會舉辦感恩餐會，向中國台商子女學校教職員表達慰問與感謝，過去3年因疫情影響停辦，今年終於恢復舉辦。 （海基會提供）

海基會在每年春節前夕都會舉辦感恩餐會，向中國台商子女學校教職員表達慰問與感謝，過去3年因疫情影響停辦，今年終於恢復舉辦。 （海基會提供）

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