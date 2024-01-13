中國暫停交換生來台 陸委會：盼中方不再阻撓

中生來台交換計畫紛紛喊停，陸委會表示，相關訊息非事實，盼中方不再阻撓中生來台。 （資料照）

2024/01/13 07:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕時值台灣總統大選，中生來台交換計畫紛紛喊停，有媒體報導，此與「隨隊教師」無法來台有關。對此，陸委會表示，相關訊息非事實，盼中方不再阻撓中生來台。

海基會日前證實，截至目前為止，確實有部分學校表示中生來台交換一事被喊暫停或取消，這些中生來自學校分布於吉林、重慶、陝西、廣西等省市。不過，也有多所學校持續進行下個學期陸生來台交換入境程序作業，沒有接獲中生學校告知暫停或取消。

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有媒體指出，這是因為中國有大學因「隨隊教師」無法來台，而暫停交換生計畫。對此，陸委會昨澄清指出，有媒體報導台灣有學校反映中方以「隨隊教師」無法來台為由，暫緩中生來台交換一事，經洽媒體報導的相關學校人員，均未向教育部提出申請，相關訊息並非事實。

陸委會指出，依教育部現行規定，中生來台研修，中方學校得申請教師隨團。依移民署資料，2023年已有中方山東東營職業學院等4校申請9名隨隊教師來台，均獲發入出境許可證；2024年也有中方福建泉州師範學院申請隨隊教師來台，移民署正處理發證作業中。

陸委會指出，政府向來歡迎中生來台就學與交流，也支持兩岸進行正常健康有序的學術教育交流。透過中生分享中國的經驗，兩岸青年學生交流與學習，增進彼此認識與瞭解。依內政部移民署統計資料，2023年1月至11月，已有2420位中生來台研修。

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