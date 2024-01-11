預防共諜 加拿大拒中生入境攻讀

加拿大聯邦法院最近判決一名中國學生因「潛在的間諜危險」不得入境，據稱獲得許多加國民眾支持。（歐新社檔案照）

2024/01/11 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕加拿大媒體披露，加國聯邦法院日前以有從事「非傳統」間諜活動之虞為由，裁定加拿大簽證官員拒絕核發一名已被加國大學錄取的中國學生決定合理。該裁示擴大加國政府對間諜活動的定義，告誡加國高等院校應重新考慮其招生程序。

報導指出，從北京某大學畢業的男子李悅康（譯音，Yuekang Li）已被加國名校滑鐵盧大學的機械與機電工程系博士班錄取，將追隨該校頂尖學者任麗琦（Carolyn Ren）研究微流體，以期將所學帶回中國，改善公衛系統。李在申請學生簽證時，被加國簽證官以有從事間諜活動之虞的理由拒絕，李不滿簽證官憑臆測拒簽，向加國聯邦法院要求司法審查，讓法官判定簽證官的做法是否合理。

請繼續往下閱讀...

儘管李並非拿中國提供的獎學金留學，任麗琦也為他背書，聲稱微流體從不曾、絕不會、更沒有軍事用途，但加國聯邦法院首席法官克蘭普頓上月十二日仍裁定，簽證官拒發李悅康學生簽證之舉合理，因為這項決定是根據多份中國情蒐操作的可靠報告，包括美國官方報告稱中國重度仰賴科技來壯大中共、造福共軍與商業，以及加國安全情報局曾稱，北京在美國開始拒絕中生入境後，改以加拿大為目標。

克蘭普頓說，即使沒有證據顯示李悅康曾涉及間諜活動，或接受間諜培訓、其研究有軍事用途，但隨著敵對國家行為者日益採用非傳統手段，在加拿大或海外獲取敏感資訊、有違加拿大利益，法院對於間諜活動的定義應與時俱進。克蘭普頓在上月做出前述裁示，但法院直到本月三日才公布於官網。

研究安全領域重要先例

加拿大國安法專家華克指出，這項裁示是研究安全領域的一大重要先例，向加國高等學府發出重新考慮其招生程序的訊息。他還說，「這名學生（指李）一開始就不應該被滑大錄取」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法