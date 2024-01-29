傳授三黨不過半因應策略 賴清德：對未來國政推動仍有信心

總統當選人、副總統賴清德出席立法院民進黨團大會。（記者塗建榮攝）

2024/01/29 13:46

〔記者謝君臨／台北報導〕總統當選人、副總統賴清德今（29）日以民進黨黨主席身份，受邀出席立法院民進黨團會議。面對新國會三黨不過半，他以過去擔任12年立委的經驗提出若干建議，包括：個別委員要有專業問政能力、深入論述能力；接受黨團幹部指揮、團結一致。他也強調未來朝野互動應溝通、參與、協調、合作，若能做到上述所說的，「對於未來整個政策推動，我仍然抱有相當信心。」

「回到娘家真的很高興。」賴清德於會中表示，上週他才受邀出席「新科立委共識營」，今天很高興再度受邀出席第11屆立法院民進黨團首次會議。他說，未來也許歷史會這樣紀載，在所有總統裡面，最喜歡、最常來立法院的，就是出身立法院的賴清德。

賴清德指出，今天的黨團會議，代表新人新氣象，他要提出幾點建議和大家共同勉勵，希望帶給國家新希望。首先，大家都是新的民意，他衷心期盼大家持續掌握民意、反映民意，台灣因為土地不大，且人口稠密，再加上交通方便，通訊傳播也非常發達，所以民意的反應變化又快又急。

他說，自己是立法院第4到7屆立委，每次來報到時，他都會觀察有哪些委員是新任的、哪些是續任的，「大概是一半一半，你看民意的變化有多快。」這一屆有54位新科立委，也將近一半；所以，面對新的網路世代，一定要持續掌握民意變化，且要迅速反映民意，尤其要善用新科技、新平台，用創新作法。

賴清德也強調，在態度上，「除了宣傳我們的問政、服務成績以外」，且要特別注意朝野政治攻防，尤其更要新增一項，就是中國的認知作戰、假訊息，若沒注意，「會把我們辛苦打出來的成績，都無法完整、迅速地讓社會大眾知道」。

他表示，其次，他衷心希望大家團結一致，推動國家重大政策；三黨不過半不是第一次，面對這樣的局勢，他和大家分享經驗，第一，個別委員要有專業問政能力、深入論述能力、堅強的作戰能力，每一個人都把自己的力量發揮到最大；第二，接受黨團幹部指揮、團結一致，把黨團力量發揮到最大。

賴清德也提醒，在三黨不過半下，朝野互動的方式不同，特別要留意就是溝通、參與、協調、合作等，若能做到上述建議，他對未來國政推動仍有相當信心。

「最後，我們始終都不能忘記，民進黨『清廉、勤政、愛鄉土』的創黨精神，這塊招牌，是創黨的民主前輩用生命打下來。」賴清德認為，社會對於民進黨的檢驗標準，和國民黨或其他政黨不同，「要時刻警惕自己社會對我們的要求，創黨前輩冒著生命危險打下的這塊招牌，我們再怎麼不肖，都不能讓這塊招牌蒙塵；相信只要秉持這樣的精神，在下次選舉中，一定可以得到人民支持。」

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