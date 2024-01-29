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我國HACCP驗證屠宰場25家 農業部：將持續推動

國內目前已有25家屠宰場取得HACCP驗證。（防檢署提供）

國內目前已有25家屠宰場取得HACCP驗證。（防檢署提供）

2024/01/29 13:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部自2020年訂定屠宰場衛生安全管制措施與驗證（HACCP）要點，防檢署表示，目前已有25家屠宰場取得HACCP驗證，截至2023年底，獲得HACCP驗證的屠宰場屠宰家禽與豬隻總量各占全國的40%、17%。

日本規定銷往該國的豬肉加工製品，其原料都要出自有HACCP的屠宰場，隨著國際與國內對肉品原料安全衛生的要求提高，農業部於2020年推動輔導屠宰場現代或與冷鏈升級，並修正屠宰作業準則與訂定HACCP實施與驗證作業要點，防檢署表示，有32家提出申請，目前有25家取得驗證通過，我國HACCP制度也於2021年5月26日獲得日本政府正式公告實施為HACCP系統國家，銷往該國的肉類加工品原料都必須在有HACCP驗證的屠宰場宰殺。

防檢署指出，為進一步拓展海外商機，我國有6家屠宰場也於2022年獲得菲律賓列為輸入許可的名單，國內的豬肉大廠嘉一香也於去年9月外銷22噸生鮮豬肉往菲國，是自1997年我國爆發口蹄疫、並於2020年於疫區除名後，首櫃外銷菲律賓成功的案例。

目前我國持續推進國內家禽與豬肉肉品在HACCP屠宰場屠宰的進度，依農業部統計，截至2023年底，獲得HACCP驗證的屠宰場屠宰家禽與豬隻總量各占全國的40%、17%。

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