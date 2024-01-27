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藍營智庫嗆「民眾黨有文化嗎」楊寶楨列柯市府藝文「政績」反駁

針對藍營智庫指控民眾黨沒有文化，民眾黨發言人楊寶楨列舉民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內多項文化、藝術政績反駁。（記者林哲遠攝）

針對藍營智庫指控民眾黨沒有文化，民眾黨發言人楊寶楨列舉民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內多項文化、藝術政績反駁。（記者林哲遠攝）

2024/01/27 17:17

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日以「民眾黨有文化嗎？」為題發布新聞稿，質疑民眾黨不但沒有提出任何文化政策，而且即將上任的8位立委也毫無文化背景，令人不可思議。對此，民眾黨發言人楊寶楨列舉民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內多項文化、藝術政績反駁，柯主席是相當重視藝文產業。

陳學聖抨擊民眾黨主席柯文哲不僅不關心文化，也不懂文化，會講出「藝術是不入流的科系和產業」這種話一點也不奇怪，過去柯文哲擔任台北市長時期，也是換過文化局長最多次的市長，8年就換了6個，像走馬燈一樣，「難怪民眾除了記得拆橋外，根本不記得柯做了些什麼。」

對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，「藝術是不入流的科系和產業」這句話是被斷章取義，柯文哲主席不是歧視藝文人才，而是描述台灣早年升學主義之下，社會氛圍讓學生無法適才適所、選擇自己興趣的科系就讀，非常可惜。

楊寶楨也進一步列舉，台北市有193處古蹟、317處歷史建築、2處考古遺址等532處有形文化資產，在柯文哲市長任內，不只推倒傳統政治文化的高牆，更消除了文化的藩籬。

此外，還有信義松菸、士林北藝、南港北流、小巨蛋等流行文化場館，讓民眾的生活更多采多姿，光是2022年白晝之夜就帶動46萬人次參觀，台北燈節也吸引超過170萬人次到現場賞燈，柯文哲主席其實是相當重視藝文產業。

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