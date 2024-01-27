孩子自己帶補助不如送托 北市全職媽嘆政府大小眼

孩童送托示意圖。與本新聞無關。（資料照）

2024/01/27 13:27

〔記者蔡思培／台北報導〕衛福部今年起調高托育補助，孩子送托育，家長每月最高可領1萬8000元補助，不過家長若自己在家帶孩子，育兒津貼仍維持5000元。有台北市全職媽媽質疑，小孩居家照顧與送托補助差距達3.6倍，政府大小眼對待，呼籲北市府調高育兒津貼，補足中央不足。北市社會局表示，衛福部曾以避免福利遷徙為由要求地方政府不得加發補助，但會再向中央反映。

北市議員曾獻瑩接獲北市新手媽媽陳情，自己在家帶孩子育兒津貼只有5000元，若將孩童送托育，今年起補貼最高1萬8000元。曾認為，政府想減輕爸媽負擔是美意，但媽媽自己帶小孩怎麼反而補貼比較少，感覺政府不支持全職媽媽。曾說，全職媽媽帶孩子成本很高也需要補助和鼓勵，建議市府在育兒補貼上讓全職媽媽感受到同樣被看重。

大安區龍坡里的全職許媽媽表示，看到孩子送托補助今年從1萬3500元，一口氣調高到1萬8000元（加上北市友善托育補助），但全職媽媽的育兒津貼只有5000元，讓她直嘆媽媽難道不如保母，「自己帶孩子不如別人帶孩子？」許媽媽說，職業婦女有薪水又有加碼補貼，暫時放下職涯的全職媽媽補貼反較少，政府政策取向變成鼓勵媽媽把孩子送托。

曾獻瑩說，育兒津貼和托育補助的補助人數比例約7比3，反映出少子化社會下，媽媽常捨不得把孩子送托、願意自己帶孩子，但這群媽媽在補貼上卻遭大小眼對待，會要求社會局檢討研議、調高育兒津貼。

北市社會局表示，北市府曾計畫在育兒津貼上加碼補助，但若違反將提高地方政府自籌比率，可能增加市府財政負擔。目前北市未滿2歲嬰幼兒由家長或親屬自行照顧約占7成，送托托嬰中心或居家保母兒童約佔3成，社會局承諾會再向中央反映，為民眾爭取福利。

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