若被推薦選立院龍頭 游錫堃願去民眾黨團拜票

立法院長游錫堃今日中午表示，如果在1月29日民進黨團會議被推薦為院長候選人，民眾黨團也歡迎的話，「我會去拜票」。（記者塗建榮攝）

2024/01/26 13:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對台灣民眾黨所提邀請其他兩黨有意參選立法院正、副院長者至該黨團，立法院長游錫堃今日中午也做出回應。他表示，如果在1月29日民進黨團會議被推薦為院長候選人，民眾黨團也歡迎的話，「我會去拜票」。

游錫堃今天中午接見並款宴立陶宛國會友好訪問團。他受訪時被問到民眾黨要求有意參選立院龍頭需回應其國會改革訴求，他回答說，在其院長任內國會改革一直在做，有些改革已有成果，包括民眾黨團提出的4項內容，「很早就有方案」。

他並現場拿出2007年擔任民進黨主席期間，所研擬的憲改版本。並認為邁向正常國家是其理念，憲改也要健全。台灣要走向總統制或內閣制，他當時都已有規劃版本，這並不是針對現在的立法院長選舉，而是過去就在準備，因為「這是我的理念」。

針對民眾黨團希望綠藍要參選立院龍頭前往民眾黨團拜會，民進黨團則回應，將尊重未來所推出之候選人尋求所有立法委員支持之意願。

對此，游錫堃也說，他還沒有獲得黨團正式程序推薦，如果被推薦代表民進黨的院長候選人，他會去拜票。至於外界認為民眾黨團過於強勢，他則認為沒有，他因為在立法院，他頭家就是所有立委們。

游錫堃在對立陶宛訪賓致詞時也說，在這個為自由奮鬥的日子裡，台灣人民用超過7成的投票率向世界傳達了明確的訊息，我們選擇堅定捍衛民主自由及國家主權，我們將持續為自由、民主、人權與法治的普世價值奮鬥。今年5月及10月，立陶宛也即將舉行總統大選及國會選舉，他要預祝立國選舉順利圓滿。

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