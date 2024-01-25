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兩岸人員往來急凍？ 交通部證實：無業者申請兩岸春節包機

兩岸交流大減，交通部開放兩岸春節包機，至今卻沒有業者申請，交通部次長陳彥伯今（25）日在行政院會後記者會時說，目前尚未有業者提出申請，但包機政策仍會持續執行，至於是不是要包機，由業者自行評估。 （行政院提供）

兩岸交流大減，交通部開放兩岸春節包機，至今卻沒有業者申請，交通部次長陳彥伯今（25）日在行政院會後記者會時說，目前尚未有業者提出申請，但包機政策仍會持續執行，至於是不是要包機，由業者自行評估。 （行政院提供）

2024/01/25 13:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩岸交流減少，交通部開放兩岸春節包機，但至今卻沒有業者申請，交通部次長陳彥伯今（25）日在行政院會後記者會時說，包機政策仍會持續執行，至於是不是要包機，由業者自行評估。

交通部民航局已宣布，因應春節返鄉旅運需求，兩岸13個客運包機航點，開放春節前後各10日可飛航包機，航空公司業者即日起可於獲配航權額度內，依程序檢附包機申請書及包機合約副本等，申報准後飛航。

目前得申請飛航包機的13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州等，開放業者可於春節前後各10日（2024年1月31日至2月20日期間）飛航客運包機。

對於春節包機申請情形，陳彥伯指出，民航局在去年3月17日公布兩岸客運航點飛航特定需求包機執行說明，當時有提到可依照節慶需求提出申請，經民航局了解，今年1月8日開放業者春節前各10日飛航客運包機，目前尚未有業者提出申請。

媒體追問，無人申請是否代表兩岸航班量能已足夠，未來是否還會有包機制度，陳彥伯說，包機政策仍會持續執行，由業者自行評估是否需要；他補充，兩岸包機之前還有定期班機，從2023年12月，平均每週飛航290班，載客數每週8.2萬人，載客率54.5％。

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