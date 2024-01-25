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藍總召傅崐萁對決賴士葆 謝龍介：聽從黨的決定

謝龍介受訪。（記者田裕華攝）

謝龍介受訪。（記者田裕華攝）

2024/01/25 12:55

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨團總召將在30日舉行選舉，繼7連霸北市立委賴士葆昨登記參選後，花蓮縣立委傅崐萁今（25）日也赴黨團登記參選。國民黨不分區立委當選人謝龍介今日參與戰鬥藍發起人趙少康所舉辦的「如何當個好立委」戰鬥營，謝在會前被問及會支持誰？他說，自己是不分區立委，還是會聽從黨是否有一致的決定，目前他是沒有接受到黨中央的訊息。

謝龍介表示，「我想，在此時很艱難的時候，願意挺身而出為黨承擔，立法院是一個戰場，大家可以看成是良性競爭是好事，大家為黨做出承擔、承諾是個好現象。」

媒體追問會支持誰？謝龍介說，大家有交情，由於自己是不分區立委，還是會聽從黨是否有一致的決定，目前他是沒有接受到黨中央的訊息。

至於傳出民眾黨在立委正副院長選舉中要「分裂」投票，院長支持游錫堃，副院長支持江啟臣。謝龍介直言，國民黨不應該接受這種帶「羞辱式」的副院長，要雙進雙出，若上午院長選舉，民眾黨支持游錫堃，他會建議黨團，臨時舉行會議，做出決議，讓每個委員投給自己，做一個忠誠的在野黨，對人民負責。

被問及是否會加入戰鬥藍行列？謝龍介則說，「我一路20幾年來都在戰鬥。」

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