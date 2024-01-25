環團反對核電延役修法 批藍委政治凌駕安全專業

全國反核行動平台今（25）日召開記者會批評，國民黨立委擬提核電廠延役修法，是「政治凌駕安全專業」，無視老舊的核電廠機組的安全風險。（記者陳嘉怡攝）

2024/01/25 12:15

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國民黨立委擬提核電廠延役修法，不設定延役申請期限。由多個環團組成的全國反核行動平台今（25）日召開記者會批評，此舉是「政治凌駕安全專業」，無視老舊的核電廠機組的安全風險；另也指出，正因為再生能源發展在各地衝突不斷，才會導致完全不可行的核電仍有人買單，籲政府正視再生能源的公正轉型。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，核二、核三已是屆齡除役的老舊核電廠，「核子反應器設施管制法」於民國92年制定公布，目的正是為了管制核子反應器設施，確保公眾安全，而設定5年延役申請期限。國民黨立委委王鴻薇、羅智強等人還沒上任，就企圖違反專業倫理、草率修法是政治淩駕安全專業；況且核電是否延役的最大障礙不是法律規範，而是老舊機組是否堪用、耐震係數是否足夠等問題。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，提案修法只能改變研議期限，但無法挪走緊鄰核一、二的山腳活動斷層和穿越核三廠的恆春活動斷層。何況核二廠半徑30公里居住550萬人口，萬一發生核子事故，政府根本沒有能力撤離安置；而還在運轉的核三廠曾多次因設備老舊發生過漏油失火，不應冒險延役。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美比喻「核電延役就像是保單到期續保」，經過長時間身體條件一定和當初簽保單時不同，續保審核標準會愈來愈嚴格、保費也會比較高；同理核電廠能否研役也必須用更高的標準衡量情況，包括選址等都要重新評估。

環境法律人協會律師張譽伊則指出，由於政府放任全國用電不停增長，導致只要有電力需求所有能源選項，包括核能就會被提出來討論；以及過去8年民進黨政府沒有妥善處理再生能源發展，對各地方造成的壓迫與傷害，才導致核電延役的聲音在市場上一直有人買單，呼籲政府發展再生能源同時要兼顧公正轉型。

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