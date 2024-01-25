退役將校錢耀棟、魏先儀當共諜一審輕判 加重改判1年4月、2年

退役少將錢耀棟、中校魏先儀當共諜但一審輕判，高等法院今改判，均加重2人刑責，但仍緩刑。（資料照）

2024/01/25 10:36

〔記者楊國文、錢利忠／台北報導〕退役的空軍少將錢耀棟、陸軍中校魏先儀，被控受香港商人謝錫璋吸收為中國共諜在台發展組織，試圖接洽、吸收現退役將校未遂或既遂，台北地院考量2人認罪，依國家安全法發展組織未遂、既遂罪，分別判錢耀棟1年、緩刑4年、繳交公庫30萬元，魏先儀1年10月、緩刑5年、支付公庫60萬元。

檢方不服上訴，高等法院今加重刑責，改判錢耀棟1年4月、緩刑4年、支付公庫150萬元，未扣案犯罪所得10萬7923元追繳沒收，魏先儀因屬國安法發展組織罪既遂犯，判2年、緩刑5年、支付公庫300萬元，未扣案犯罪所得5萬4390元追繳沒收，2人均免關，可上訴。

高檢署今表示，待收到判決再研議是否提起上訴。

檢調偵辦期間，曾任國防部副部長、國防大學校長的張哲平被媒體爆料疑捲入共諜案，遭檢調以證人身份約談，引起矚目。事後證明張未被吸收、也未涉案。錢、魏今未赴高院聆判。

檢調調查，港商謝錫璋是中國出生的香港籍人士，隸屬於中國廣東省海外聯絡辦公室情報協助人員，奉「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」之命，對外從事情報工作的掩護機構，負責對我國國軍等進行情報任務，蒐集我國政治、軍事情報，以及策反我國軍退、現官兵。

謝錫璋自1997年起，以香港虎陽、俊成公司、縱橫船運集團業務代表等身分來台，利用邀約宴飲、球敘、旅遊等方式，在台接觸退役軍官，並透過退役軍官的昔日軍中人脈引介認識，擴大接觸範圍，從中擇取、安排現退役軍官或親友赴中、港及第三地旅遊，並給予禮遇與招待。

2003年間，謝錫璋參加黎姓海軍上將的公祭，結識時任國軍公墓中校輔導長魏先儀，2006年間頻繁安排餐敘，兩人混熟後，魏先儀同意被吸收加入共諜組織，並試圖吸收退役空軍黃姓中校等現退役軍官加入組織但未成，還曾被黃嚴厲指責。

魏先儀透過401聯隊的同袍餐敘，結識曾在401聯隊服役的張哲平、曾任聯隊中隊長的錢耀棟等人。魏安排謝錫璋與錢耀棟建立關係，錢耀棟為圖免費餐敘、球敘及旅遊招待，加入謝錫璋的組織，並於2013年多次邀約退役空軍陳姓少將、退役空軍沈姓上將等人赴中國打高爾夫球，但沈都以身體不適婉拒，陳受邀前往期間，有中共特工現身表示「可以多帶一些熟識的將領來打球，像是黃埔校友會的將領」，並探詢我軍人事異動，但陳以「我早已退休」為由打發。

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