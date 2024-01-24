王志安諷身障 陳俊翰：中國沒選舉自由卻嘲笑台灣「很荒謬」

陳俊翰強調，一個進步社會應看到障礙者身為人的尊嚴和價值，且中國連選舉的自由都沒有，卻嘲笑台灣民主自由選舉方式，這很荒謬。 （資料照）

2024/01/24 13:38

〔記者陳政宇／台北報導〕中國媒體人王志安近日在網路節目「賀瓏夜夜秀」批評台灣造勢場合如同演唱會，脫口「把殘疾人士推上去」並模仿身障者肢體動作，引發輿論譁然。對此，被指涉的民進黨不分區立委提名人陳俊翰今（24）日回應，一個進步社會應看到障礙者身為人的尊嚴和價值，且中國連選舉的自由都沒有，卻嘲笑台灣民主自由選舉方式，這很荒謬。

陳俊翰患有先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA），他仍克服病痛，攻讀台大法研所，更取得哈佛大學法學院碩士、密西根大學法學院博士學位，長期鑽研國際人權、身心障礙政策與法律，被譽為「生命鬥士」、台版「非常律師」。

對於王志安與「賀瓏夜夜秀」的訕笑，陳俊翰今受訪表示，他肯定製作單位願意發道歉聲明，他知道那位前央視記者（指王志安）在訕笑他，但自己看了也只是笑笑，台灣民主社會很多公眾人物本來就會被拿來評論，正面或負面都有，甚至很多酸民評論，大家都習以為常。

不過，陳俊翰認為，他比較介意的是，這位記者拿身心障礙者身體特殊狀況或疾病訕笑揶揄，在節目批評台灣民主選舉好像一場秀，他很不能接受這一點，「中國連選舉的自由都沒有，卻回過頭嘲笑台灣民主自由的選舉方式，我覺得很荒謬」。

陳俊翰直言，該記者對障礙者的認識，或許與中國社會的發展有關，覺得障礙者不配出來參選，也沒有能力實現自己的理念與想法，似乎只是被拿來當做政黨煽情、博取同情的工具，這樣的理解與想法非常錯誤。台灣的民主自由發展具有30幾年，不管是障礙者或非障礙者，任何人只要有理念與想法、符合年齡，本來就有參政自由權利。

另，陳俊翰提到，節目錄製時，當這位中國人士表達不當看法及言論時，主持人和現場觀眾的反應，讓自己有些訝異與失望，當出現那場面，主持人應該適時制止歧視性發言；台灣社會相較於中國，各方面對人權民主、自由、價值進步應該非常多，這也應體現在對於身障者的同理與權益尊重上面，盼此事讓大家反省，台灣還有很多人對障礙者有歧視、偏見或刻版印象，只看到障礙者身體特殊狀況，沒有看到身為人的價值、能力與應受到的基本尊重。

至於，是否希望講笑話的當事人道歉？陳俊翰無奈地說，很難期待，當事人的發言，不管是對障礙者、或民主制度的理解，跟大多數台灣人有很大鴻溝差異，甚至可能不覺得那樣的說法有什麼問題或錯誤。

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