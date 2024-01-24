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水梨、佛跳牆是無辜的！老農險些賠了夫人又折兵

王姓果農夫妻險些被詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

王姓果農夫妻險些被詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

2024/01/24 09:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕在苗栗頭份辛勤栽種水梨的王姓果農夫婦，接到自稱是三灣國中老師的電話和簡訊，表示學校要訂40箱水梨，但必需先幫忙代墊給某知名餐廳的佛跳牆費用20萬元，屆時校方再一併結清帳款。他們以為接到大單，到銀行匯款時，幸被保七總隊駐衛警及時發現制止，才未釀重大損失。

警方表示，在頭份山區種植水梨等水果的王姓果農，是21日上午前接到自稱三灣國中「楊國強」老師的電話，一開口就表示學校要訂購40箱水梨作為禮盒送人，雙方討價還價以8萬元成交。

不過，隨後王姓果農又接到對方簡訊，要求代訂某當地知名餐廳的佛跳牆，並請先代墊佛跳牆費用20萬元，王男認為對方是老師身份，應該不會騙人，便把代訂及代墊佛跳牆的作為視為服務客人的項目。

65歲的王姓果農偕同妻子22日下午前往台灣銀行匯款時，因不熟悉匯款業務且神情緊張，引起保七駐衛員警注意，隨即上前關懷詢問，讓警方立馬覺得有異，懷疑是電話詐騙案件。

在警方查詢中，王姓夫妻一直相信這場交易是真的，也堅持要匯款，員警索幸當對方的面前，撥打三灣國中電話確認校方並無「楊國強」老師，才揭是一場詐騙。未讓這對辛勞的果農夫妻賠了夫人又折兵。

王姓果農接到假訂購真詐財訊息。（記者劉慶侯翻攝）

王姓果農接到假訂購真詐財訊息。（記者劉慶侯翻攝）

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