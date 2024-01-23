台北高中爆教練霸凌、戀學生 人本：嫌犯在學生群組發文引恐慌

民進黨立委陳培瑜（左）19日偕同人本教育基金會執行長馮喬蘭（右）等開記者會，踢爆台北市高中教練爆霸凌、戀女學生。（資料照，記者陳政宇攝）

2024/01/23 11:40

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台北市高中教練爆霸凌、戀女學生 體育署零容忍下令速查

〔記者林曉雲／台北報導〕人本教育基金會等19日踢爆台北市某高中教練長期與學生發展不當關係、暴力對待學生，甚至教唆學長姐欺負學生一案。人本今發聲明指出，涉案楊姓總教練利用擔任體育組長職權，竟又於1月21日在球隊學生群組內發文，立刻造成球員與家長的恐慌，呼籲該校立即徹底停聘其在校職務，並依違反性平會決議開罰。

民進黨立委陳培瑜19日偕同人本教育基金會執行長馮喬蘭、台灣青年民主協會理事長張育萌、台灣少年權益與福利促進聯盟主任張祐嘉與受害學生召開記者會，指控台北市某高中合球隊教練長期辱罵、霸凌學生，與女學生發生違反倫理關係，校方卻知情不報、還威脅撤案，呼籲體育署介入調查。

民進黨立委范雲也說，這是球隊有權力者互相串連的集體霸凌，教練長期與未成年女學生發展違反專業倫理關係，但學校、台北市教育局等握有處理權力者集體擺爛，放任學生持續受到傷害，要求教育部必須介入督導處理，更應該建置不適任教練相關機制，並透過訓練和指引，改善球隊文化，讓「球隊榮譽」不再成為教練罷凌和體罰學生的護身符。

體育署當天回應，相關事件應按規定通報，體育署採零容忍態度，要求市府及校方盡速調查釐清。

人本基金會今天再表示，學校性平會雖已立即停聘教練，但對於屢次威脅檢舉人撤案、清算檢舉人的總教練和防護員，僅暫停兩人與合球隊的事務，未能徹底停聘，導致楊姓總教練又得以再利用體育組長的職權，於1月21日在球隊學生群組內稱：「（週末要參加的國手選拔賽）由於助理教練遭畢業學長姐指控霸凌，配合調查幾位職員都暫停職務，比賽期間可能無教練在場指導。」立刻造成球員與家長的恐慌。

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