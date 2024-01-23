為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

台北高中爆教練霸凌、戀學生 人本：嫌犯在學生群組發文引恐慌

民進黨立委陳培瑜（左）19日偕同人本教育基金會執行長馮喬蘭（右）等開記者會，踢爆台北市高中教練爆霸凌、戀女學生。（資料照，記者陳政宇攝）

民進黨立委陳培瑜（左）19日偕同人本教育基金會執行長馮喬蘭（右）等開記者會，踢爆台北市高中教練爆霸凌、戀女學生。（資料照，記者陳政宇攝）

2024/01/23 11:40

相關新聞：

台北市高中教練爆霸凌、戀女學生 體育署零容忍下令速查

〔記者林曉雲／台北報導〕人本教育基金會等19日踢爆台北市某高中教練長期與學生發展不當關係、暴力對待學生，甚至教唆學長姐欺負學生一案。人本今發聲明指出，涉案楊姓總教練利用擔任體育組長職權，竟又於1月21日在球隊學生群組內發文，立刻造成球員與家長的恐慌，呼籲該校立即徹底停聘其在校職務，並依違反性平會決議開罰。

民進黨立委陳培瑜19日偕同人本教育基金會執行長馮喬蘭、台灣青年民主協會理事長張育萌、台灣少年權益與福利促進聯盟主任張祐嘉與受害學生召開記者會，指控台北市某高中合球隊教練長期辱罵、霸凌學生，與女學生發生違反倫理關係，校方卻知情不報、還威脅撤案，呼籲體育署介入調查。

民進黨立委范雲也說，這是球隊有權力者互相串連的集體霸凌，教練長期與未成年女學生發展違反專業倫理關係，但學校、台北市教育局等握有處理權力者集體擺爛，放任學生持續受到傷害，要求教育部必須介入督導處理，更應該建置不適任教練相關機制，並透過訓練和指引，改善球隊文化，讓「球隊榮譽」不再成為教練罷凌和體罰學生的護身符。

體育署當天回應，相關事件應按規定通報，體育署採零容忍態度，要求市府及校方盡速調查釐清。

人本基金會今天再表示，學校性平會雖已立即停聘教練，但對於屢次威脅檢舉人撤案、清算檢舉人的總教練和防護員，僅暫停兩人與合球隊的事務，未能徹底停聘，導致楊姓總教練又得以再利用體育組長的職權，於1月21日在球隊學生群組內稱：「（週末要參加的國手選拔賽）由於助理教練遭畢業學長姐指控霸凌，配合調查幾位職員都暫停職務，比賽期間可能無教練在場指導。」立刻造成球員與家長的恐慌。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
他感冒坐博愛座被逼讓位 司機智慧1句話長輩秒安靜
2024/01/21 19:06

他感冒坐博愛座被逼讓位 司機智慧1句話長輩秒安靜
打給乾哥哥看！刺青大姊頭揪髮、賞耳光 清秀女慘遭霸凌
2024/01/17 20:06

打給乾哥哥看！刺青大姊頭揪髮、賞耳光 清秀女慘遭霸凌

愛河下游賞景氛圍 景觀豪宅富豪齊聚
基隆某高職爆發「3打1」霸凌！ 被打學生暴走砸毀廁所門
2024/01/17 10:32

基隆某高職爆發「3打1」霸凌！ 被打學生暴走砸毀廁所門
「肌樂」噴下體、硬幫打手槍 上士霸凌下屬抗告結果曝
2024/01/16 09:17

「肌樂」噴下體、硬幫打手槍 上士霸凌下屬抗告結果曝

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
甄選實習諮商心理師不符程序還拍桌吼學生 東華大學被監院糾正
2024/01/05 22:16

甄選實習諮商心理師不符程序還拍桌吼學生 東華大學被監院糾正
新北市國中生命案 人本：政府及社會資源應進入協助學校
2023/12/28 13:54

新北市國中生命案 人本：政府及社會資源應進入協助學校
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播