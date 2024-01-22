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韓國瑜爭國會龍頭最多54票 柯建銘：人民對他沒有期待

立法院民進黨團總召柯建銘。（記者謝君臨翻攝）

立法院民進黨團總召柯建銘。（記者謝君臨翻攝）

2024/01/22 13:47

〔記者謝君臨／台北報導〕新國會藍綠白三黨不過半，面對2月1日的立法院正、副院長選舉，國民黨力推韓國瑜、江啟臣的「韓江配」。對此，民進黨團總召柯建銘接受節目專訪時豁達表示：「要做給你做。」不過他也提醒，韓最多拿54票，會變成史上得票率最低的國會議長，假如韓再繼續維持過去行事樣態，就是國民黨走向衰敗的開始。

第11屆立法院共有113個立委席次，其中民進黨51席、國民黨52席、民眾黨8席，泛藍無黨籍2席，三黨均未獨立過半。對於未來新國會的議事攻防，柯建銘昨晚接受「筱君台灣PLUS」專訪，以30年經驗進行深度剖析。

對於國會議長選舉，民眾黨是否扮演關鍵少數，柯建銘認為，如果這8席是用來製造國會紛亂，那是毫無作用的8席。他也提醒，立法院長負責國會外交，代表國家尊嚴和顏面，不能給國家漏氣，若韓國瑜當選國會議長，依然維持過去行事樣態，將會是國民黨沉淪、走上衰敗的開始，成為國民黨永遠的恥辱印記。

柯建銘說：「大家會認為你最不適格、最沒有期待性。」他認為，台灣人民已有既定的看法，根據韓國瑜過去的表現，對其未來也不會有很多期待。

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