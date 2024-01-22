2026國際扶輪年會在北市登場 蔣萬安簽署合作備忘錄

台北市長蔣萬安與扶輪年會地主籌備委員會主委謝三連簽署2026國際扶輪年會在北市登場合作備忘錄。（記者方賓照攝）

2024/01/22 13:24

〔記者何玉華／台北報導〕「2026台北國際扶輪年會」將於2026年6月13日至17日在台北南港展覽館一館及二館舉行，台北市長蔣萬安今（22）與扶輪年會地主籌備委員會主委謝三連簽署合作備忘錄，展現北市府對扶輪年會的支持；謝三連表示，預估與會人數超過5萬人，其中來自超過150個國家的外賓將逾3萬人。

蔣萬安致詞表示，歡迎2026年國際扶輪社年會在台北市舉辦，台北市非常榮幸成為年會的主辦城市；國際扶輪社會員遍佈世界，屆時預估將會有超過5萬人來到台北市，可以想見將帶來觀光、經濟效益，對台北市、台灣來講，都是非常重要的盛事。

蔣萬安表示，北市將在交通運輸接駁、年會活動治安的維護、在地的觀光商圈合作、悠遊卡公司發行紀念卡等方面，全力給予協助，也希望市民朋友一起共襄盛舉，感受到屆時來自世界各地的社友齊聚台北市，把這座城市最好的一面展現在國際友人面前。

蔣萬安除了代表北市府與年會地主籌備委員會簽署合作備忘錄，也見證年會地主籌備委員會與55688集團台灣大車隊簽署合作備忘錄，屆時提供與會貴賓叫車及搭乘服。

民政局指出，國際扶輪社是分布在168個國家和地區、超過3萬5000個扶輪社組成的服務性國際組織，藉由匯集各領域的領導人才，提供人道主義服務為宗旨，促進世界各地的善意與和平，並每年輪流於全球不同城市舉辦年會，每次與會人數約為2萬至4萬人。台灣社友積極推動爭取2021年世界年會來台舉辦，並成功爭取到主辦權，但因COVID-19疫情影響，該年以虛擬年會方式辦理，2026年再次爭取到主辦權。

台北市長蔣萬安與扶輪年會地主籌備委員會主委謝三連簽署2026國際扶輪年會在北市登場合作備忘錄。（記者方賓照攝）

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