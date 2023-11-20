蔣萬安「文化小旅行」路線 秦慧珠批不及格

台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

2023/11/20 13:01

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安選前提出「推動100條文化生態小旅行」政策，文化局在10月12日推出首波12條路線，台北市議員秦慧珠今（20）天在市議會質詢，指蔣萬安「文化首都」6項作為僅「文化小旅行」1項是蔣萬安新創，結果卻是政策執行緩慢又無法履行的小旅行，甚至要到2026年才能完成，「完全不及格」；蔣萬安表示，會加速來推動。

蔣萬安今天到議會進行「文化首都」等多項議題的專案報告，提到的策進作為包括文化小旅行、TAIPEI FOCUS、台北戲劇獎，以及推動指標型大型藝文場館如台北藝術園區、台北音樂廳與圖書總館、台北文學館。

秦慧珠說，文化首都6項作為有5項是延續柯文哲，只有文化小旅行是蔣萬安新提出的內容，卻是政策緩慢又無法履行，「完全不及格」；且目前只有12條，要達到100條，竟然要到2026年才要完成，100條路線要花5年，「百分之一萬不及格」、「百分百跳票」；不懂市府的執行為什麼這麼慢?批評市府動作慢、執行率差、思維有問題，路線完全無法小旅行?

秦慧珠還說，若由她來執行，她花3次會議、3個月就能搞定「一點都不難」；各區長、里長都對自己轄區的人氣、旅行路線相當熟悉，只要要求每區提供8到10條，召集首次會議篩選，再找文化界、產業界人士開會選定值得推動的第二個會議；第三個會議由府內來個大合作會議，100條路線一次行銷，半年全部搞定。

秦慧珠表示，目前提出的12條路線，包括北藝中心的星空花園，但北藝夜間沒有開放，哪有可能晚上去看星空?還有政大達賢圖書館，有限制進出的成員必須是學生等身分，甚至還有多處都是需要預約，文化局提出的是完全不可旅行的旅行路線。

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