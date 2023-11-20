痛批藍不分區劣質 民進黨：難怪柯文哲說是標價的

民進黨發言人張志豪（右）、卓冠廷（左）、立委吳思瑤（中）20日召開「黑金回來了、腐二代回來了、牛鬼蛇神通通回來了」記者會，批評國民黨不分區名單多是黑金、政二代相關人士。（記者塗建榮攝）

2023/11/20 11:21

〔記者陳昀／台北報導〕針對國民黨公布不分區立委名單，民進黨發言人張志豪、卓冠廷、立委吳思瑤今召開「黑金回來了、腐二代回來了、牛鬼蛇神通通回來了」記者會，張志豪痛斥，這就是份利益交換的「靠關係」名單，難怪被民眾黨總統參選人柯文哲評論「應該是標價、投標的」，對照國民黨總統參選人侯友宜昔日宣示的反黑金復辟實在諷刺，請問侯朱，跟柯文哲合作的價碼又是多少？

吳思瑤指出，國民黨繼提名侯友宜選總統拉低水平後，沒想到又端出以「被罷免兩次」的韓國瑜為首的不分區名單，再次顯現國民黨的水準，這份名單有三多，國王的人馬多，第二代、官二代、政二代多，加上劣質品多，可謂「靠爸靠媽當立委，牛鬼蛇神進國會」，有關係就可以進不分區，國民黨已經墮落到不分區名單第一名竟然是台灣史上第一個「被罷免兩次」的韓國瑜，想拖垮國會水準，呼籲大家選良心不選黑心、選優質不選劣質，用選票把國民黨的劣質名單丟到垃圾桶。

吳思瑤提到，韓國瑜有句名言「能混就混，能撈就撈」，他早在30年前就當過立委，也開始身體力行他的名言，立委林昶佐整理的韓國瑜立委質詢及發言率可看出，從1993年到2002年，歷經二、三、四屆，總共三任立委任期，竟然有四個會期發言率掛蛋！甚至一屆不如一屆，愈混愈兇，到第四屆質詢率平均是個位數5.5%，說是史上最混立委，毫不為過，真的是混水摸魚的薪水小偷！當時沒有公督盟、口袋國會等民間組織監督，否則韓國瑜絕對是蟬聯史上最爛立委名單，這樣的名單不是民意所趨，而是民主社會的笑話。

卓冠廷表示，民進黨在不分區安全名單裡排入不同族群及產業的代表，反觀中國國民黨大剌剌地將「關係、門路、鬥爭」作為核心理念，貫徹國民黨長期以來「人民不要的，國民黨就是硬要。」的反民主價值，當中還充斥「超級戰將、賴清德頭號剋星」等幼稚字眼，堂堂百年大黨的將自己的存在意義設定為「鬥爭賴清德」，荒謬至極。

卓冠廷指出，名單中還有6人是國民黨官二代，包含黃昭順女兒陳菁徽、溫玉霞女兒吳亮儀、張榮味女兒張嘉郡、李嘉進兒子李縉穎、潘維剛兒子田長沛、邱鏡淳兒子邱一峰，排序第9名的國民黨組發會主委許宇甄，其胞弟正是朱柯侯夜間密室協商所在公司的所有人，安全名單中的林倩錡、吳宗憲，更是朱侯各自任用過的局處首長，就是一份徹底的「靠關係名單」。

卓冠廷更痛批，新北市政府法制局長吳宗憲，當年為了當官匆匆離開檢察官職務時，有受害者家屬踢爆，孩子遭毆打致死，負責偵辦的吳卻拖了一年遲不起訴，期間還想說服死者家屬調解，讓殺人兇手持續逍遙法外、恐嚇家屬，新聞曝光後吳只用「未結案件低於平均」草草帶過，至今沒有任何交代，還遭侯友宜重用。

民進黨發言人張志豪批評國民黨不分區名單多是黑金、政二代相關人士，並痛斥這就是份利益交換的「靠關係」名單。（記者塗建榮攝）

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