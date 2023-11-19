今至週四漸回暖 週五再迎東北季風北部轉涼

今日白天各地氣溫可回到23-26度，至週四前氣溫都將一路回升。（中央氣象署提供）

2023/11/19 12:40

〔記者丁奕／台北報導〕受大陸冷氣團影響，今（19）日全台清晨平地最低溫下探8.0度，不過白天開始大陸冷氣團減弱，中央氣象署預報員張承傳表示，今日白天各地氣溫可回到23-26度，至週四前氣溫都將一路回升，各地也以多雲到晴的好天氣為主，週五東北季風將再度增強，使北部轉涼。

張承傳指出，今日輻射冷卻效應明顯，新竹峨嵋出現全台平地最低溫8.0度，苗栗頭屋、三灣也分別僅有8.1、8.3度。今天各地都是晴到多雲，白天冷氣團開始減弱，氣溫回升，北部可回到23度，中南部可回到26度，東部回到24度，民眾感受上比較舒適。

張承傳表示，雖氣溫將一路回升至週四，但明天清晨低溫仍較低北部約15度，週二、週三、週四這三天氣溫進一步回升，各地低溫在17-19度、北部高溫也可回到26度，西半部日夜溫差較大，需留意。

張承傳指出，週五、週六另一波東北季風再增強，北部、東北部轉涼，目前看來此次東北季風不強，低溫的部分變化不大，僅是北部高溫會降到22至25度左右，中南部則較不受影響。

降雨方面，張承傳表示，今天至週四天水氣偏少，都以多雲到晴為主，僅東半部有一點零星短暫雨；週五隨著東北季風增強，迎風面東北部降雨機率提高，西半部則還是多雲到晴的天氣為主。

今天至週四天水氣偏少，都以多雲到晴為主，僅東半部有一點零星短暫雨。（中央氣象署提供）

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