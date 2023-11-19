地方派系入列國民黨不分區 民進黨批黑金世襲復辟

民進黨發言人卓冠廷。（民進黨提供）

2023/11/19 12:32

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨公布2024不分區立委名單，民進黨發言人卓冠廷表示，提名人不是金二代，就是地方派系及牛鬼蛇神，被罷免的前高雄市長韓國瑜還排第一位，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜「朱侯」聯手讓黑金世襲復辟，拿國會籠絡地方派系、當成黨主席的維穩工具，吃相難看，實在醜陋不堪。

卓冠廷表示，政黨的不分區立委提名人代表政黨向社會傳達的路線價值與政策訴求重點，朱立倫所提的名單，除了將過去被高雄市民罷免的韓國瑜排在第一位，其他盡是地方派系妥協的代表人物，可見朱侯體制用不分區立委籠絡地方派系，把國會議員職務當成分贓籌碼，甚至提名不少政二代和金二代，毫不掩飾的向社會展示國民黨走向地方派系妥協、黑金世襲復辟的回頭路。

卓冠廷指出，如名單中有國民黨「政二代」，張嘉郡是「雲林張家」張榮味的女兒，其夫婿、現任桃園市府觀旅局長周柏吟遭控涉入「Lin bay好油」版主林裕紘造假案，目前全案仍由檢調偵辦中；陳菁徽是前立委、現任國民黨高雄市黨部主委黃昭順的女兒，黃昭順過去除了疫情期間遭爆特權施打疫苗等爭議，擔任立委期間也強行通過自經區條文，遭批為「黃三條」，更鬧出「浪漫台三線是哪三條線」的笑話；其他如謝龍介、蘇清泉也都是背後有地方派系勢力支持，至於韓國瑜更是2020年遭逾93萬高雄市民罷免市長。

卓冠廷強調，綜觀國民黨提出的名單，就是朱立倫與地方派系妥協的產物，用不分區立委籠絡地方派系，把國會議員職務當成自己黨主席的維穩工具，不僅沒有亮點，更令外界失望。

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