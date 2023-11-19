士林官邸菊花展新創作 自然地景烘托菊花柔美

來自花蓮港口部落的地景藝術家撒部．噶照與團隊打造的「水流」大型裝置藝術，成為士林官邸菊花展新地標。（台北市公園路燈工程管理處提供）

2023/11/19 11:15

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林官邸一年一度秋季菊花展即將登場，11月24日至12月10日共17天，以「菊藝生活」為主題，打造13個展區，展現公園處的園藝技術，也邀請地景藝術家撒部．噶照老師打造大型裝置「水流」，以及竹編藝術家林靖格製作蜻蜓、昆蟲、一文字菊及酒壺等精緻展件，成為展場新地景，豐富了菊花慶典。

今年的士林官邸菊展以「藝術」、「自然」及「文化」為三大主軸，公園路燈工程管理處指出，公園處在園藝技術的發展已臻成熟，士林官邸菊展年年創下高流量及備受矚目的指標性花卉展覽；今年13個展區除了分享公園處員工園藝成果，結合古今中外畫作藝術作品，展現知性的菊花博覽會外，也將與藝術家合作出新的風貌。

公園處表示，主題園區「花藝仙境」，除了規劃水珠漣漪意象花海，還邀請來自花蓮港口部落的地景藝術家撒部．噶照駐地打造「水流」的大型裝置藝術。撒部．噶照生長在秀姑巒溪與太平洋匯流的部落裡，深深體會「水」對人類文明的影響，他結合士林官邸公園的繁花美景發想出「水流」的設計理念，將經過時間雕琢、滿布紋路與刻痕的漂流木與可柔可剛、意寓生生不息的竹子，交織成水的流動，以堆疊手法，傳遞環保、永續及珍惜資源的意涵。

另一位北投在地竹編藝術家林靖格的作品，妝點在多個展區，保留擬真度與特色，像是花紋獨特的瓢蟲及蜻蜓，以及最特殊的一文字菊花卉樣態等，都有深刻的著墨，多層次的編法為作品加分不少；尤其在中式庭園「掬酒．菊酒」展區的2.5米高的巨大酒壺，運用了多樣技法，透過雙層製作編織出不同層次的花紋。

此外，與日本笠間台灣辦事處共同規劃的「台日友好 笠間菊花節」展區，展出笠間菊花節的特色裝置，如菊手水、和傘、鳥居、狐狸面具等；同時結合解謎推出「菊然是這樣！？」戶外實境解謎活動，結合現場實地景物及歷史文化，以遊戲解謎的過程，讓遊客了解士林官邸菊展的園藝知識、文化歷史等。

來自花蓮港口部落的地景藝術家撒部．噶照，以漂流木及竹子創作的「水流」裝置藝術，與花海相輝映。（台北市公園路燈工程管理處提供）

北投竹編藝術家林靖格創作竹編瓢蟲，豐富展場。（台北市公園路燈工程管理處提供）

北投竹編藝術家林靖格創作的竹編酒壺，呈現「掬酒、菊酒」的意境。（台北市公園路燈工程管理處提供）

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