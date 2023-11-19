民眾黨對民調有意見 朱立倫：「藍白合」可能週三才會確認

「藍白合」仍陷僵局，國民黨主席朱立倫今日上午在中常會發表談話表示，雖然民眾黨有意見，但大家仍應該尊重專業與學術，這不是他與民眾黨主席柯文哲或某人說了算。（記者羅沛德攝）

2023/11/19 10:55

〔記者施曉光／台北報導〕因為民調問題談不攏，「藍白合」仍陷僵局，國民黨主席朱立倫今日上午在中常會發表談話表示，雖然民眾黨有意見，但大家仍應該尊重專業與學術，這不是他與民眾黨主席柯文哲或某人說了算，如果按照學者專家的說法，9份民調「侯柯配」與「柯侯配」是8比1，民眾黨反對採計全市話民調後，就變成5比1，但民眾黨縮小誤差統計範圍到正負1.5%，就變成3比3。

朱立倫指出，雖然「藍白合」現在有點卡關，不過還好，柯文哲昨天有說藍白必須合，國民黨會隨時準備，保持雙方的溝通，也許要到週三才確認藍白合的工作。

朱立倫表示，國民黨的總目標從未改變，2024一定要重返執政，不論總統、副總統或不分區與區域立委參選人，都必須共同努力。

朱立倫說，國民黨對於政黨輪替、台灣更好的決心從未改變，如今已從最後一哩路，走到最後10公尺，再到最後的臨門一腳，他要感謝前總統馬英九與柯文哲、侯友宜，大家15日針對「藍白合」簽下6點協議，確認藍白雙方共同合作的意願，而且6項內容全都討論得非常詳盡，國民黨原本主張納入政黨支持度，而且國民黨領先民眾黨至少10%，但最後願意退讓，只要雙方能夠合作，就按照全民調，柯文哲過去也多次說過，只要在統計誤差範圍之內，由「侯柯配」出線，當天過程中他把統計誤差範圍定義，連公式都背出來給大家聽，柯文哲一定記得很清楚，幕僚撰寫會議記錄也寫得很清楚，而且大家都會尊重專家認定。

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