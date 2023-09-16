協助企業加速因應減碳，中山大學首度開「碳權」系列課程。（中山大學提供）

2023/09/16 09:46

〔記者林曉雲／台北報導〕我國「氣候變遷因應法」預計明年上路，首波將針對年排放量高於2.5萬公噸、287家的碳排大戶徵收碳費。為協助企業因應，台灣碳權交易所、國立中山大學碳權研究與服務中心及台灣證券交易所，首度開辦「碳權如何取得」系列課程，首場課程吸引半數以上的南部企業參與，以光電產業、鋼鐵工業及金屬製造業為主，協助企業落實淨零及自主減碳。

中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政表示，碳權是大家尚未深入了解的領域，希望藉由碳諮詢與教育宣導服務，讓在地企業跟上氣候變遷因應與調適的列車，第一場課程內容涵蓋「海洋與自然碳匯方法」與「碳權交易與其市場機制」，由中山大學海洋環境工程學系助理教授王右仁，以及國立中興大學森林系終身特聘教授柳婉郁，協助企業解答各種碳權疑問，同時分享自然碳匯方法學，並深化碳權交易與市場機制的觀念，以達碳中和與淨零藍圖。

王右仁則深入解釋碳權「就是允許排放一噸二氧化碳的權利」，他說明，當客戶要求企業達到碳中和，但減碳速度沒有這個快，就需要買碳權來滿足供應鏈碳中和要求，目的是將地球中的溫室氣體總量減少，台灣碳權交易所也將扮演企業間碳交易的重要角色。

柳婉郁提到，企業若沒有淨零、訂單可能會清零，國際企業已開始要求供應鏈廠商提出碳中和與淨零策略，除了產業減碳轉型以外，取得自然碳權是必要手段，碳定價是讓世界更公平正義的執行方式，也讓台灣的社會有淨零的經濟結構。

蔡宏政表示，首堂碳權課程內容精彩豐富，除了藍碳、綠碳與黃碳的方法學以外，更仔細說明申請碳權的5大原則與申請過程的3大階段，該系列課程將陸續加開，近期課程包含9月21日「碳權取得實務分享」以及12月ISO 14064-1、ISO14067內部查證員國際證照課程，中山大學碳權研究與服務中心堅持為企業把關師資與品質，並提供高規格上課教室，舉辦碳權、碳制度、碳盤查等專業課程，期待更多企業一同加入減碳與淨零行列。

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