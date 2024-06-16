關渡碼頭貨櫃市集亂象多 沒YouBike站點亂停車、公車要等1小時

台北新景點「關渡碼頭貨櫃市集」在5月正式開幕。（台北市政府工務局水利工程處提供）

2024/06/16 15:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市「關渡碼頭貨櫃市集」自5月21日起正式開幕，如今開幕近一個月，卻因未設置YouBike站點，民眾亂停的亂象，甚至民眾亂丟垃圾、環境髒亂等，台北市議員黃瀞瑩發現，該處停車不便，且公車過少、假日需等約1小時，建議加開車班；台北市交通局回應，上周末共加開8班次疏散近150人次，後續也將現勘看能否設YouBike站點。

「關渡碼頭貨櫃市集」位於關渡棧橋碼頭，比大稻埕碼頭市集腹地更大、更寬敞，可遠眺觀音山與關渡大橋的水岸風光，2樓座位如電影院般的高度分層，可讓民眾享有無障礙物的視角，欣賞夕陽美景，輕鬆享受夏夜時光；水利局自去年起進行關渡碼頭周邊改善工程，現場增設戲砂區及體健設施，還有加大版景觀噴泉，點亮關渡夜晚，增添更多亮點。

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由於吸引不少民眾假日到訪，造成不少亂象出現，包含因未設置YouBike站點，民眾亂停的亂象，主因是周邊距離捷運站15分鐘路程，民眾借YouBike從捷運站騎來，卻無處可停，距離最近的站點是離300公尺關渡宮，導致許多民眾直接停在週邊。

黃瀞瑩表示，由於公車過少，每到假日更是要等到1小時才有一班車，民眾到碼頭小酌，因不能酒駕，只能花15至17分鐘走到捷運站，她建議加開公車班次或增加接駁車。

台北市公運處表示，上周末已請業者評估加開班次，包含6月8日增開2班次輸運77人次、6月9日增開3班次運輸24人次、6月10日增開3班次共運輸44人次，將視情況調整車次。台北市交通局說明，目前最近的關渡宮有62個YouBike車位可提供借還車，將至關渡碼頭現勘，比照大稻埕碼頭設點。

台北市「關渡碼頭貨櫃市集」自5月21日起正式開幕。（記者楊心慧攝）

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