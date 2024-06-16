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ACTURA璞學智慧驚傳倒閉 北市消保官︰收到2件消費申訴案

ACTURA璞學智慧官網發了道歉聲明，說明由於疫情衝擊，導致經營不善、現金流不足，公司將進行關閉與清算。（取自ACTURA璞學智慧官網）

ACTURA璞學智慧官網發了道歉聲明，說明由於疫情衝擊，導致經營不善、現金流不足，公司將進行關閉與清算。（取自ACTURA璞學智慧官網）

2024/06/16 14:22

〔記者楊心慧／台北報導〕來自澳洲的「ACTURA璞學智慧」過去與多所學校配合，推出機器人教學、STEAM課程，如今卻驚傳倒閉，其官網也發了道歉聲明，說明由於疫情衝擊，導致經營不善、現金流不足，公司將進行關閉與清算；台灣璞學智慧負責人趙嘉浩表示，台灣團隊嘗試能做到盡量降低家長與所有廠商的損失，目前也積極整理溝通窗口，請再給我們一點時間；台北市法務局則證實目前收到2件消費申訴案。

「ACTURA璞學智慧」官網PO出道歉函，表示對給大家帶來的不便和困擾深感抱歉，經過多方努力仍無法持續經營，在慎重考慮後做出決定，過去努力應對疫情帶來的各種挑戰，儘管採取措施減少影響，但無法扭轉局面，疫情傷害遠超預期，加上大環境影響，如利率上升、生活成本變高使得大家消費習慣改變，導致進一步加劇經營壓力，募資也未成功，現金流出現瓶頸。

台灣璞學智慧負責人趙嘉浩聲明表示，目前台灣公司員工嘗試自救，並期找到包含國際研學對家長退錢的可能解決方案，但目前現金均為澳洲ACTURA母公司取走，正同步聯繫可連絡到的董事或股東，並盤整公司剩餘資源，台灣團隊嘗試能做到盡量降低家長與所有廠商的損失，也積極整理溝通窗口，請再給我們一點時間；正積極聯繫學校，盼第一時間能跟家長說明。

台北市法務局主任消保官楊麗萍受訪表示，日前收到2件消費申訴案，有關參加海洋學校營隊衍生退費消費爭議，雙方並已到場協商，就消費者反映該業者聲明無法繼續營運，疑似倒閉，將會同商業處及教育局進行了解，要求業者說明並妥處。

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