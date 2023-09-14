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行政院拍板！ 8+1項社福津貼明年調漲 308.6萬餘人受惠

行政院會今天拍板「113年8+1項社會福利津貼調整」報告，將調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，估計有逾308.6萬人受惠。示意圖。（資料照）

行政院會今天拍板「113年8+1項社會福利津貼調整」報告，將調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，估計有逾308.6萬人受惠。示意圖。（資料照）

2023/09/14 16:28

首次上稿：11:33
更新時間：16:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天拍板「113年8+1項社會福利津貼調整」報告，將調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，每人每月依領取項目不同，調增金額在143元至1190元不等，估計有逾308.6萬人受惠。而8+1項社會福利津貼明年預算編列1313.8億元，較今年增加101.9億元。

衛福部指出，政府2012年建立社福津貼調整機制，明定每4年參照消費者物價指數（CPI）成長率，依行政院主計總處預估，今年度消費者物價指數較2019年約成長7%，各部會將依此調增相關津貼補助，但實際調整比率，須依行政院主計總處明年1月公告的消費者物價指數。

衛福部表示，低收入戶3項生活補助由現行每人每月2155元至1萬7005元，調整為每人每月2306元至1萬8195元；身心障礙者生活補助費每人每月由現行3772元、5065元、8836元，調整為4036元、5420元、9455元；中低收入老人生活津貼每人每月由3879元、7759元，調整為4151元、8302元。

至於弱勢兒童及少年生活扶助每人每月由2047元至2479元，調整為2190元至2653元；國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付每人每月由3772元調整為4036元；身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金每人每月由5065元調整為5420元；老年農民福利津貼每人每月由7550元調整為8080元。

行政院會今天拍板「113年8+1項社會福利津貼調整」報告，將調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，每人每月依領取項目不同，調增金額在143元至1190元不等，估計逾300萬人受惠。（記者鍾麗華攝）

行政院會今天拍板「113年8+1項社會福利津貼調整」報告，將調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，每人每月依領取項目不同，調增金額在143元至1190元不等，估計逾300萬人受惠。（記者鍾麗華攝）

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