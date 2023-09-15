大直塌陷民宅受災戶曝憤怒心聲：北市府官僚比基泰更討厭！

北市中山區大直民宅塌陷案引發社會關注。（資料照，記者方賓照攝）

2023/09/15 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山區大直民宅塌陷案引發社會關注，有受災戶跳出來曝心聲，怒批台北市政府處事態度比釀成此次事故的基泰（2538）還要爛，還點名該區的國民黨立委王鴻薇只會說好聽話，沒能法對受災戶給出實質幫助，直言「我討厭基泰弄壞我的家、我更討厭台北市政府的官僚！」

中山區大直街94巷周邊有民宅因基泰建設地下室施工發生塌陷，一名受災戶11日時透過臉書嘆：「家沒了，卻一直等不到離家近的旅館可以安置，我們家鬼扯的成為少數家倒了，沒被安置到的重災戶。昨天（10日）上午在被通知台北市政府集中受災戶開會要簽假扣押，跑了一趟，卻只看到官說官話，沒有結論，唯一承諾的就是大家能在旅館續住到9/22，不必再搬遷。」

原PO接著說，雖然有被安排到南港社會住宅暫住，不過她向相關人員反應，孩子都還小，若住到南港，上學路途太遙遠，「王x薇議員（指現為立委的王鴻薇）回答卻一直強硬的說會讓交通部派接駁車接送我們......目前沒有其他方案。我哭求她能不能幫忙想辦法，我孩子所有的活動都在大直，我沒辦法這樣摩托車一打二，載著兩個孩子一直這樣接送，她只是說那裡已經是最近的社會住宅，可以搭接駁車，說她明白我的處境，愛默能助......」。

原PO無奈表示，「相較之下，同日下午基泰開會，咖啡廳裡關起門來，蕭經理辭意懇切的開出了誠意的條件，讓住戶自己盡快先找家附近的房子住 ，租金將三年全額支付，並承諾請搬家公司待命，幫忙搬家。但出了門後，隨著台北市政府又是大動作接管，基泰下午說的話，晚上馬上變放屁，噗一聲，什麼承諾都消失了......」。

原PO忍不住怒批：「你台北市政府除了會官商勾結，都發局的人根本沒有來看過，就說基泰施工跟我們鄰損無關，不予列管外，導致我們受災戶的家最後倒了，無家可歸，還要把我們安置到南港，我們這麼大群人被你們台北市政府搞成這樣，諸多的不方便，生活遭到重重困難，卻輕描淡寫的一句，讓交通部派接駁車就好了。搞到現在可能連租金補貼都不足基泰開的一半。X你他媽的台北市政府！我討厭基泰弄壞我的家，更討厭台北市政府的官僚！」

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