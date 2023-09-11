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工地損鄰宅 王世堅、陳怡君要告發基泰建設涉殺人未遂

「基泰大直」疑因施工出包，本月7日釀隔鄰住宅整棟塌陷，現場灌漿回填工程持續進行。（資料照）

「基泰大直」疑因施工出包，本月7日釀隔鄰住宅整棟塌陷，現場灌漿回填工程持續進行。（資料照）

2023/09/11 09:47

〔記者錢利忠／台北報導〕基泰建設都更案「基泰大直」施工不慎，導致鄰宅整棟傾毀，外界質疑，鄰宅居民早在8個月之前就開始陳情，台北市政府卻函覆「非屬施工損害、不予列管」；台北地檢署黑金專組、廉政署接連啟動調查；事發後，第一位挺身告發基泰建設的台北市議員王世堅今將與市議員員陳怡君追加告發基泰涉嫌不確定故意之殺人未遂罪。

本案不幸中的大幸是，雖涉及屋損等財產損失，所幸沒有任何人員傷亡，不過基泰施工時有無偷工減料？監管機關台北市政府有無涉及人謀不臧，北檢在上週五（8日）王世堅告發基泰公共危險罪以後，也主動由檢肅黑金專組「愛組」分案查辦中。

廉政署已指示台北市政府政風處長林炤宏召集政風小組，詳查其中有無弊端，全面檢視建築審查、建照核發、工地興建等各環節，不排除約談相關經辦人員，釐清自住戶8個月前陳情以來，市府究竟做了哪些措施，為何決定不予列管、未即時採取災害防免措施？皆是待釐清的焦點。

「基泰大直」的隔鄰住宅自8個月之前即四處陳情，指住處因基泰動工造成大門扭曲、牆壁龜裂、漏水等諸多問題，台北市都發局卻於7月6日回覆「會勘標的無危害公共安全之虞、建築工程得繼續施工、本局不予列管」，以致該建案鄰房公寓傾塌、波及4百多人有家卻歸不得。

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