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台智光案 北市議會調查小組召集人︰恐有黑箱

2024/06/21 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內台智光案持續延燒，台智光台北市議會專案調查小組昨開會，釐清台智光與市警局簽約經過，卻發現台智光除政府網際服務網（TGSN）費率，竟要求外加一筆網路服務費（SLA），更稱是業務機密不能公開，就連柯市府時期的秘書長陳志銘，如今於北市府擔任參事，都坦言中間恐有黑箱情形，專案小組召集人秦慧珠會後受訪表示，下次將邀請台智光出席，說明傳輸費率訂定標準、SLA收費計算方式、是否試圖藉民代施壓，盼還原當時狀況。

專案小組釐清與警局簽約過程

台智光專案調查小組昨邀請警察局及陳志銘列席，針對市警局與台智光簽約及議價過程等做討論及釐清，其中還曾討論除涉嫌替台智光關說、收賄的國民黨台北市議員陳重文曾為此案開協調會外，另有前議員江志銘和李慶元也曾開協調會；專案小組召集人秦慧珠會後受訪表示，雖然有議員開協調會，但不代表有違法、違規情事，還需進一步釐清。

秦慧珠透露，陳重文當時以接獲陳情為由開協調會，台智光卻沒人代表出席，就連陳情人「周先生」都未到場，卻仍召開協調會，此事不符常理。

除網際服務網費率 竟外加服務費

秦慧珠也說，警察局曾表達訂定長約應有優惠，台智光卻不退讓、堅持不降價，甚至除警察局的政府網際服務網費率，還外加網路服務費，就連陳志銘也直言這恐怕是黑箱。

秦慧珠說，專案小組發現，府方在審查會議中草率行事，有黑箱疑慮，未來不排除約訪前市長柯文哲、郝龍斌和警政署長、前市警局長張榮興，六月廿四日將先邀台智光出席，說明有爭議的地方。

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