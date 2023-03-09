兩岸開放10定期航點 華航：優先復飛廣州、深圳

華航說，將依最新政策規範，綜合評估市場動態、營運規劃等作業，安排兩岸航班，擬優先復飛廣州、深圳航點，並視旅運需求滾動調整航班規劃。（華航提供）

2023/03/09 19:41

〔記者丁奕／台北報導〕陸委會今天（9日）宣布，明天起開放10個定期航班航點，另有13個航點可開放包機。交通部指出，希望在清明假期可優先恢復旅運需求較高航點，如深圳、廣州等。中華航空也回應，預計優先復飛廣州、深圳航點。

民航局官員指出，疫情前兩岸直飛航點共61個，實際飛航51個，疫情期間兩岸僅剩5個航點，真正飛航僅4個，因上海虹橋機場為了防疫，都請相關航班改飛上海浦東機場。

華航指出，將依最新政策規範，綜合評估市場動態、營運規劃等作業，安排兩岸航班，擬優先復飛廣州、深圳航點，並視旅運需求滾動調整航班規劃。

長榮及立榮航空則說，將依相關主管機關公布新增之飛航航點，評估市場需求後，新增航點及航班數。

交通部官員指出，10個定期航班航點是考量台商、商務、運量等需求後才決定；至於包機的13個航點，旅行社、台商、企業等都可委由航空公司提出包機需求，相關執行細節會盡速由民航局公布。

交通部說，目前5個航點，每週可飛航班次達211班，若加上新增的10個定期航點，每週可飛航209班，開放後合計兩岸可飛航班次將達420班。

民航局指出，兩岸空運市場歷經3年疫情衝擊，在疫情趨緩、兩岸邊境解封後，可在兼顧雙方業者營運量能與航班衡平原則下逐步恢復，陸委會宣布開放的定期航班航點，業者可開始著手規劃飛航，讓兩岸逐步恢復健康有序的交流。

長榮航空說，將依相關主管機關公布新增之飛航航點，評估市場需求後，新增航點及航班數。 （長榮航空提供）

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