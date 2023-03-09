為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    酒店女公關刺死求歡男酒客 伴屍11小時自首高院判11年

    酒店女公關拒絕酒客求歡，將他刺死，伴屍11小時後自首，高院今依殺人罪判刑11年。（記者楊國文攝）

    酒店女公關拒絕酒客求歡，將他刺死，伴屍11小時後自首，高院今依殺人罪判刑11年。（記者楊國文攝）

    2023/03/09 11:17

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市鄧姓酒店女公關前年防疫期間，拒絕在酒店認識的蔡男上門求歡，雙方激烈爭吵，鄧女情急之下，拾起水果刀朝蔡男胸部猛刺，致其當場斃命，鄧女在租住處呆坐伴屍11小時後自首，一審考量她符合自首規定給予減刑，依殺人罪判刑9年4月，上訴後，高等法院今改判為11年徒刑。可上訴。

    檢警調查，現年41歲的鄧女在酒店擔任女公關，與蔡男於酒店結識，雙方是性伴侶關係。

    前年7月，疫情處於三級警戒防疫期間，酒店暫時關閉，單身的蔡男無處可去，7月23日上午7點半，跑到鄧女租屋處求歡遭拒，雙方發生口角、肢體衝突，混亂中，鄧女持25公分長的水果刀刺進蔡男左胸，見他倒在地上失去意識死亡。

    案發後，鄧女不知所措、慌了手腳，直到當天下午6點38分才打電話向警方自首，警方趕抵現場仍將蔡男緊急送醫，但到院已不治。

    鄧女於警詢、偵訊時坦承與蔡男口角後，憤持水果刀刺進他左胸，蔡男隨即倒地不起，她未及時報案救護，直到晚上才自首。

    經法醫解剖蔡男遺體，證實死因為銳器刺傷左胸，造成心臟和左肺受創出血，引起心包囊積血、大量血胸、左肺塌陷而死亡。檢方偵查後依殺人罪嫌起訴鄧女。

    桃園地院認為，當天是鄧女邀蔡男至家中，卻因蔡男求歡被拒而發生爭執，鄧女即持水果刀將他刺死，考量她主動自首，符合減刑規定，偵審期間均坦承犯行，將她判刑9年4月。

    高院認定一審判刑過輕，今改判11年徒刑。鄧女今未出庭聆判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2名街友起口角鬧出人命 凶手被判15年
    2023/01/04 15:21

    2名街友起口角鬧出人命 凶手被判15年
    不滿被要債 莽男刺死女鄰居判無期徒刑
    2022/12/28 15:48

    不滿被要債 莽男刺死女鄰居判無期徒刑

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    談判誤認對方找人助陣 男持刀刺死少年判12年
    2022/09/01 16:55

    談判誤認對方找人助陣 男持刀刺死少年判12年
    不倫戀人財兩失怒殺小三 小王輕生獲救判12年半
    2022/04/07 16:31

    不倫戀人財兩失怒殺小三 小王輕生獲救判12年半

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    可怕！他開心赴約見女網友 慘遭陌生男持刀狂刺9下丟路邊
    2022/01/10 12:21

    可怕！他開心赴約見女網友 慘遭陌生男持刀狂刺9下丟路邊
    八旬老翁吃威而鋼求歡遭拒 疑出軌持刀狠刺妻心臟致死
    2022/01/03 11:54

    八旬老翁吃威而鋼求歡遭拒 疑出軌持刀狠刺妻心臟致死
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播