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    離島運補引關切 管碧玲：東沙、南沙穩定供應

    因跑莒光鄉的貨船21天沒有運補，馬祖西莒島的阿兵哥在西莒沙灘上寫著「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」！（圖片翻攝自陳竑任臉書）

    因跑莒光鄉的貨船21天沒有運補，馬祖西莒島的阿兵哥在西莒沙灘上寫著「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」！（圖片翻攝自陳竑任臉書）

    2023/03/07 14:25

    〔記者林良昇／台北報導〕馬祖莒光島國軍在沙灘寫字抗議當兵沒肉可吃，軍方緊急空運因應，民進黨立委莊瑞雄今在立院質詢時關切離島運補問題，國防部長邱國正允諾通盤檢討。海委會主委管碧玲則表示，東沙、南沙的運補都穩定供應沒問題。

    莊瑞雄今在立法院質詢時詢問國軍、海巡運補問題，並疑惑「弟兄能不能確保吃到蛋？」針對馬祖莒光島國軍沒肉吃，邱國正表示，他要檢討，但不會懲處人，要找出問題，基本上是船運跟天候，但這不完全是理由，其他內部管理、組織運用、回報制度，都要通盤檢討。

    關於東沙或南沙，邱國正說，不管金馬還有其他小離島，都有庫存措施，可以維持在定量，通常可以維持一週，平常要密切掌握，就算沒辦法如期運補的話，當地採購也是可以做。

    管碧玲則指出，海巡在東沙、南沙的運補有跟民間海運公司簽約，1個月會有1次簽約運補，海巡也有自己的艦艇運補，1個月有2至3航次可以運用，在東沙比較特別，有民間航空公司每週都有飛航艙次，目前都是穩定供應。

    農委會主委陳吉仲答詢時說，2萬顆的蛋近期會送到馬祖地區，農委會也可以協助國防部或海巡署建置冷鏈的建置 ，庫存冷凍肉類﹔在蛋白質來源的部分，農糧署跟國軍副食品供應商都有密切連獲，能促銷大豆製品，可以免費提供國軍弟兄2個月。

    對於雞蛋短缺議題，莊瑞雄詢問，台灣是全世界最會吃蛋的國家，但種雞的產業鏈卻沒辦法自己建立？陳吉仲表示，全世界幾十億隻雞，但台灣規模太小，才幾千萬隻雞而已，比較沒辦法自己來研發種雞。

    陳吉仲表示，台灣一整年種雞要26萬隻，去年一整年種雞場生的小雞超過2200萬隻，比去年提升15%，今年也預計進口30萬隻種雞，排程都已經排好，也會鼓勵雞農增養和復養。

    莊瑞雄擔心，政府說3月底蛋供需問題可以解決，但他認為不要說3月底，4、5月能解決就「阿彌陀佛」了。陳吉仲說，進口方面在3月底可以補足缺口，消費者買的到雞蛋，國內產能則要到4、5月才能上來。

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