為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    批全台鬧蛋荒 郭台銘：民進黨政府還要繼續缺席嗎？

    前鴻海董事長郭台銘。（資料照）

    前鴻海董事長郭台銘。（資料照）

    2023/02/21 12:14

    〔即時新聞／綜合報導〕受到氣候變化、禽流感疫情與國際原物料價格上漲影響，國內雞蛋漲價且供不應求，不少人大作文章攻擊執政黨，前鴻海董事長郭台銘今日在臉書PO文表示「今天的缺蛋危機，民進黨政府或許不在意；但對平凡百姓而言，期望面對的是一個有所為的廉能政府。民進黨政府，還要繼續缺席嗎？」

    郭台銘今日在臉書PO文表示，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平歷史高點，根據農委會最新的資訊顯示，能夠緩解蛋荒的時間點，從2月底再次展延到3月中旬，可見目前政府尚未找到有效的調控作為，但民進黨政府早就透過各種宣傳機器，做了許多大內宣，希望能夠取得社會的諒解！

    對此，郭台銘表示要提醒民進黨政府，人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府，過去民進黨總是將「超前部署」掛在嘴邊，但面對季節性、市場性，或是禽流感等管控上，不僅沒有超前部署，反而處處顯露出在後苦苦追趕的窘境。

    郭台銘指出民進黨政府在面對蛋農生產成本高漲的同時，卻天資聰慧地祭出凍漲的「價格管制令」，迫使蛋農在不敷成本的情形下，打消生產意願，進而使供給量能進一步惡化，形成「向下沈淪」的惡性循環！

    郭台銘直言「我期待重新整軍出發的陳內閣，能用QBQ的思維，在不久的將來，為全體國民，真正解決問題，而不是解釋問題！工總過往也不斷提醒：我國長期面臨五缺六失的困境，分別是缺水、缺電、缺工、缺地和缺人才等五缺；以及政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落、國家失去總體目標等六失。」

    郭台銘在文末反問「今天的缺蛋危機，民進黨政府或許不在意；但對平凡百姓而言，期望面對的是一個有所為的廉能政府。民進黨政府，還要繼續缺席嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國蛋價漲還限購 翁達瑞：台灣蛋價之亂是無謂內耗
    2023/02/20 15:55

    美國蛋價漲還限購 翁達瑞：台灣蛋價之亂是無謂內耗
    郭台銘想回鍋選總統遭反彈 張之豪：藍營疫情中感謝郭董疫情後痛罵
    2023/02/20 15:28

    郭台銘想回鍋選總統遭反彈 張之豪：藍營疫情中感謝郭董疫情後痛罵

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    雞蛋漲價又缺！ 陳吉仲：2月下旬逐步恢復產量
    2023/02/20 12:51

    雞蛋漲價又缺！ 陳吉仲：2月下旬逐步恢復產量
    破天荒！雞蛋漲價又缺貨 鴨蛋蚵仔煎首登場
    2023/02/20 12:37

    破天荒！雞蛋漲價又缺貨 鴨蛋蚵仔煎首登場

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    健康網》少吃多動就會瘦？ 營養師列5大減重QA解惑
    2023/02/20 08:40

    健康網》少吃多動就會瘦？ 營養師列5大減重QA解惑
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播