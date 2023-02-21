批全台鬧蛋荒 郭台銘：民進黨政府還要繼續缺席嗎？

前鴻海董事長郭台銘。（資料照）

2023/02/21 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕受到氣候變化、禽流感疫情與國際原物料價格上漲影響，國內雞蛋漲價且供不應求，不少人大作文章攻擊執政黨，前鴻海董事長郭台銘今日在臉書PO文表示「今天的缺蛋危機，民進黨政府或許不在意；但對平凡百姓而言，期望面對的是一個有所為的廉能政府。民進黨政府，還要繼續缺席嗎？」

郭台銘今日在臉書PO文表示，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平歷史高點，根據農委會最新的資訊顯示，能夠緩解蛋荒的時間點，從2月底再次展延到3月中旬，可見目前政府尚未找到有效的調控作為，但民進黨政府早就透過各種宣傳機器，做了許多大內宣，希望能夠取得社會的諒解！

對此，郭台銘表示要提醒民進黨政府，人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府，過去民進黨總是將「超前部署」掛在嘴邊，但面對季節性、市場性，或是禽流感等管控上，不僅沒有超前部署，反而處處顯露出在後苦苦追趕的窘境。

郭台銘指出民進黨政府在面對蛋農生產成本高漲的同時，卻天資聰慧地祭出凍漲的「價格管制令」，迫使蛋農在不敷成本的情形下，打消生產意願，進而使供給量能進一步惡化，形成「向下沈淪」的惡性循環！

郭台銘直言「我期待重新整軍出發的陳內閣，能用QBQ的思維，在不久的將來，為全體國民，真正解決問題，而不是解釋問題！工總過往也不斷提醒：我國長期面臨五缺六失的困境，分別是缺水、缺電、缺工、缺地和缺人才等五缺；以及政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落、國家失去總體目標等六失。」

郭台銘在文末反問「今天的缺蛋危機，民進黨政府或許不在意；但對平凡百姓而言，期望面對的是一個有所為的廉能政府。民進黨政府，還要繼續缺席嗎？」

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