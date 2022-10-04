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    首頁　>　臺北市

    證實3月致電沈慧虹談北市府職缺 黃珊珊：柯文哲讚她是優秀事務官

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊4日出席「松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1035週年」活動，並接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊4日出席「松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1035週年」活動，並接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

    2022/10/04 12:15

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹遭爆向台北市長柯文哲「求官」，昨發文澄清是被柯文哲「挖角」；對此，當時也在場的無黨籍台北市長參選人黃珊珊今表示，多在討論新竹人事物，，而今年3月致電沈則是因柯文哲肯定她為優秀事務官，並提及台北市政府尚有12職等參事缺，但未討論具體內容。黃珊珊更刻意強調，個人支持民眾黨新竹市長參選人高虹安。

    沈慧虹遭美麗島電子報董事長吳子嘉爆料稱曾向柯文哲求官，昨提告吳子嘉誹謗，並還原被柯「挖角」始末；黃珊珊與柯文哲今早連袂出席松山慈祐宮活動，均被問及此事。

    黃珊珊表示，與沈慧虹為多年好友，去年初同柯與沈會面時，柯沈兩人都在討論新竹人事物，「我其實聽不太懂」，只是坐在旁邊相陪而已。

    至於今年3月再致電沈慧虹，黃珊珊解釋，柯文哲曾讚許沈為優秀事務官，因此向她提起北市府尚有12職等參事缺，但未具體討論個別要做什麼，且當時沈也並未要選舉。

    黃珊珊刻意強調，個人支持高虹安，也希望新竹市民支持高虹安，並批民進黨藉此是刻意炒作、挑撥，時無必要，每個人應心存善念、好好競爭，提出城市願景，不要故意製造對立，而好友之間也毋需以此方式分化、扭曲互相善意，更不應有任何政治操作。

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