雙和醫院醫師李俊成造謠被記大過 原來還有這個原因！

雙和醫院醫師李俊成被院方記大過，圖為他在宣讀道歉聲明。（記者翁聿煌攝）

2022/05/13 20:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部雙和醫院麻醉科醫師李俊成，日前在網路以筆名hamel上散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等不實內容，他被查出真實身分後，除了要面對司法偵辦，還被醫院記大過，據指出，院方嚴懲他的原因，因為他還被查出在網路上發表批評雙和醫院的言論。

李俊成下午在雙和醫院安排下，出面宣讀道歉聲明，他表示自己在網路上發表不實謠言，造成民眾恐慌及社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫護人員士氣的惡劣行為，他深感抱歉，並會負起所有法律責任，他對中央政府及全民、高雄市及台北市民及市府團隊造成的損害，和任職醫院因此造成聲譽受損及困擾，深表歉意，並願意接受醫院懲處，過程中他兩度向媒體鞠躬，語畢未接受訪問即離開。

雙和醫院下午迅速召開獎懲會議核定記他大過一支，據指出，院方重懲李俊成的原因，還包括他在網路上批評雙和醫院，在4月下旬中和一名兩歲童從染疫到重症就診6天就死亡事件，他對院方治療做法有所批評，因此院方獎懲會議綜合他過往至今，以及在疫情期間發表疑似造謠、不恰當言論等行為，祭出記大過的嚴厲處分，若有再犯將予以解聘。

李俊成身為醫師卻在網路上造謠，也引發網友熱議，並且追出他過往的激言論，其中包括力挺台北市長柯文哲、批評老人、外省人、原住民和外勞等，一名自稱認識他的網友指出，李俊成本人很溫和，但是在網路上的言論卻很偏激，還是個狂熱的柯粉，令人無法苟同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法