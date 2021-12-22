北市動物園捐1200隻螢火蟲 野放台大校園

台北市立動物園捐贈 1200隻黃緣螢幼蟲，與台灣大學一起為生態環境永續齊盡心力。（圖由台北市立動物園提供）

2021/12/22 15:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園捐贈台灣大學1200隻黃緣螢幼蟲，雙方今日在台大農場作物標本園的水圳中野放，期盼明年4月春天的夜晚，在校園見到一閃一亮的螢火蟲漫天飛舞，讓春夜裡熠熠生輝。

園方指出，台大農場的螢火蟲復育工作分3階段，第一步由校內的昆蟲系、園藝系及農場專家們打造乾淨、親水的自然環境，做為黃緣螢幼蟲的合宜棲地；第二步為野放田螺，形成食物鏈，建構螢火蟲的食物來源；第三步是今日野放黃緣螢幼蟲。

動物園副園長朱孝芬表示，動物園座落在仍有螢火蟲分布的淺山地區，昆蟲館飼養繁殖螢火蟲超過20年，族群穩定，黃緣螢在野外1年可以繁殖2代，圈養甚至能繁殖到3代。動物園這次特地挑選健康、體態大隻的幼蟲，希望台大校園野放喚起學子對校園生態環境的重視，共同打造與自然相融合的生態城市。

台大校長管中閔感謝 1966年畢業的B51級校友們捐贈復育經費，以及動物園慷慨捐贈 1200 隻黃緣螢幼蟲。管中閔說，環境永續已是人類的普世價值，生物多樣性則是實現環境永續重要的一環，台大校園除了有大家熟知的領角鴞、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、五色鳥與赤腹松鼠，還能在台大農場見到螢火蟲放光芒。

台大農場今年八月底先在水圳野放田螺，以提供螢火蟲幼蟲食物來源。（圖由台北市立動物園提供）

台北市立動物園慨捐1200隻螢火蟲幼蟲，野放在台大校園的農場，期待明年4月春季能見到如繁星閃亮的螢火蟲飛舞。（圖由台北市立動物園提供）

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