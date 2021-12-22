士林地院法官宿舍遭小偷 賊潛入屋內搜刮還盜刷信用卡

士林地院。（資料照）

2021/12/22 15:26

〔記者王冠仁／台北報導〕士林地院法官宿舍驚傳遭竊！位在台北市重慶北路上的士林地院法官宿舍，昨天晚上驚傳遭竊，有兩名法官先後發現宿舍大門、後窗玻璃被破壞，其中一名女法官在宿舍內的筆記型電腦與信用卡被竊走，且信用卡還疑被盜刷。轄區警方目前已經組成專案小組，現正全力追查當中。

警方調查，位在台北市重慶北路四段上的士林地院法官宿舍，昨天下午遭竊賊侵入。竊賊先是破壞一名法官住處大門的門鎖，但竊賊疑似「功力不足」，雖然門鎖被破壞但卻沒有成功潛入內部；竊賊隨後鎖定另名女法官位在2樓的宿舍下手，竊賊透過該處後方窗戶，敲破玻璃潛入屋內搜刮，偷走筆記型電腦與信用卡。

士林地院某法官昨晚7時許下班返回住處，發現門鎖被破壞，立刻拍照提醒也住在該宿舍的其他法官留意。住處被偷的女法官看到訊息，返回宿舍查看，赫然發現屋內物品被大肆翻箱倒櫃，隨即報警。

女法官告訴警方，當天下午4時許，她手機有接到銀行的信用卡消費通知，她當下以為是詐騙訊息，沒有多加留意，事後回想起來才發現當時可能是竊賊偷走她屋內的信用卡後拿去盜刷。

警方說，目前已經調閱周邊監視器畫面過濾追查，同時也根據盜刷信用卡的時間地點，進一步釐清犯嫌身分與去向。

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