期限到！P3實驗室調查報告還沒看到 中研院：會在規定時間內交

中研院前員工確診武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心要求最遲19日要提交調查報告。圖為中研院基因體研究中心大樓。（資料照，記者方賓照攝）

2021/12/19 19:28

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕中研院前員工確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），列為「案16816」，目前接觸者採檢均陰性，但中研院日前在立法院報告時，坦承實驗室SOP有疏失，中央流行疫情指揮中心要求最遲今（19）日前要提交調查報告，但截至傍晚6點仍未繳交；中研院回應，會在指揮中心規定時間內提交。

指揮中心於12月9日公布時隔一個多月再見的本土病例、「案16816」為本國籍20多歲女性，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗，11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，9日確診。

「案16816」曾任中研院基因體研究中心實驗室研究人員，但在12月3日離職，分別於10、11月工作期間，被Gamma、Alpha實驗鼠咬到，經病毒定序確認個案卻是感染Delta，也在實驗室門把、桌椅檢出病毒，中研院在立法院報告也坦承有6項疏失。

相關疏失包含未依規定通報鼠咬意外、未在生物安全櫃中操作小鼠、個人防護裝備穿卸流程未完全依照SOP、新進人員疑未得到足夠的操作訓練、似無管理或資深人員於中控室監控、單位及院方應加強督導等。

中研院是國內最高學術殿堂，實驗室未能落實防疫規定，引發外界關注，指揮中心指揮官陳時中日前已指出，要求中研院於12月19日前函送調查檢討報告，以了解實驗室人員操作實務及生物安全管理等運作情形。

媒體於17日再次詢問報告進度時，陳時中回應，事件發生至今僅8天，先前規定在10天內繳交報告，最後期限未到。

不過，今日已是最後期限，截至下午6點，指揮中心仍尚未收到中研院報告，指揮中心發言人莊人祥表示，也可能下班後才會交，收到後會請專家召開會議討論，預計此案只要23日前未再新增個案，危機可望算告一段落。中研院則回應，會在指揮中心規定時間內提交報告。

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