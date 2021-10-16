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    首頁　>　臺北市

    戶外運動可望免戴口罩 羅一鈞：明日說明放寬規劃

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，針對戶外運動將有例外、不用再戴口罩的情形，預計明日說明新一波的放寬規劃。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，針對戶外運動將有例外、不用再戴口罩的情形，預計明日說明新一波的放寬規劃。（指揮中心提供）

    2021/10/16 16:08

    〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情穩定，疫苗涵蓋率已突破6成，外界持續關注鬆綁措施，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，針對戶外運動將有例外、不用再戴口罩的情形，預計明日說明新一波的放寬規劃。

    國內近期本土病例以零星的個位數為主，且疫苗涵蓋率持續上升，COVID-19疫苗昨新增接種39萬2149劑，至今累計接種1943萬5019劑，其中AZ接種1053萬1280劑，莫德納接種510萬7669劑，高端接種134萬9750劑，BNT接種244萬6320劑；疫苗接種人口涵蓋率達到61.44%，劑次人口比為每百人82.95劑。

    民眾持續關心鬆綁措施，羅一鈞指出，目前不用戴口罩的範圍，仍維持農林漁牧工作者在空曠處等特定條件可放寬，至於湖濱、河濱、溪濱，則都尚未開放免戴口罩。

    不過，羅一鈞也透露，隨著10月5日至18日二級警戒即將到期，會有新一波的放寬規劃，針對戶外運動將有例外、不用再戴口罩的情形，預計明日說明。

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