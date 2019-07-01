喊0～6歲兒童國家養 郭台銘：自籌財源不用編預算

2019-07-01 15:58

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今日表示，要建立全台健康大數據基因庫，用大數據的資源開創財源，新生兒出生到6歲都由國家培育，郭台銘說：「我自籌財源，不用編預算，現在檯面上，有誰比我會賺錢？韓市長說果菜公司賺錢，那是他中間抽佣。」

郭台銘端出的政見牛肉之一是「所有新生兒出生到6歲，由國家幫你養」，近日不斷出現「錢從哪來」、「預算怎麼編？」的質疑聲，郭台銘今日表示，要建立全台健康大數據基因庫，用大數據的資源開創財源：「我自籌財源，不用編預算，現在檯面上，有誰比我會賺錢？韓市長的果菜公司賺錢，那是他中間抽佣，我是真的有能力把台灣變成自籌財源不用編預算。」

郭台銘強調：「跟國家財政沒關係，健康大數據自己就是一個產業。」他預估在台灣，健康大數據產業產值1年有1億美元。台成幹細胞研究中心已獲英國雜誌推薦，是全世界最好的幹細胞研究中心，這些都是台灣能領先全世界的科技。

郭台銘說，健康大數據，不只照顧0～6歲小朋友，最好一路照顧一個人到70、80歲。

據聯合報最新民調，郭台銘勝過韓國瑜1％，郭台銘說：「民調變來變去，我在做實事，不造勢。」

至於這個政見被批是「芭樂票」，郭台銘說：「我著個想法是創新，他們不懂，剛落幕的G20峰會，每個國家都在都在談創新。」

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