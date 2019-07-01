韓郭民調逼近死亡交叉 藍委：確實相差非常近

2019-07-01 10:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕媒體最新民調顯示，國民黨內總統初選民調韓、郭兩人打成平手，高雄市長韓國瑜獲30%、鴻海董事長郭台銘29%，郭民調已大幅追上韓，兩人僅差距1%逼近死亡交叉邊緣；對此，立法院國民黨團總召曾銘宗今日受訪表示，兩人民調確實相差非常近。

曾銘宗指出，以他理解兩人民調差距1%，確實相差非常近，很快下週要進行黨內民調，候選人可能要多加把勁，國民黨是有制度的政黨，誰出線就全力來支持。

針對民調顯示，若柯文哲不參選，藍綠兩黨總統候選人對比，郭台銘能拿到的中間選票比韓國瑜還多？曾銘宗提及，每個候選人「市場屬性」不一樣，所以就尊重最後民調結果。

曾銘宗認為，國民黨最高目標是要打敗民進黨重新執政，因為民進黨過去3年做得太爛了，國民黨唯一目標是重返執政，相信初選後黨內會很快整合。

民進黨立委郭正亮表示，有注意這份民調樣本數高度偏藍，顯示泛綠選民很多都沒有回答，所以民調就做參考，因為民進黨之前做民調，也有發現泛藍選民不表態偏多，現在是輪到國民黨的不表態。

郭正亮提及，對民進黨而言，韓國瑜不見得比郭台銘好打，韓國瑜的民粹運動模式還有一定能量，郭台銘對年輕人和中間選民較有吸引力，兩人各有長處，當然也各有短處。

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