減法設計、色彩整合 西門淺草新風貌

西門淺草打造全新入口意象，展現新魅力。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/25 05:30

整體視線穿透感更加開闊明亮 成公私協力設計導入城市的示範

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市再添城市空間改造新亮點，今年台灣設計展西市場展區範圍的西門淺草，以全新入口意象迎接展會到來，展現新魅力。

部分業者停靠店招、機車

西門淺草自二○一二年啟用後迅速成為重要商場，是深受台南年輕族群喜愛的消費場所，共有八十多個店面，改造以減法設計及色彩整合為原則，打造空間的整體視線穿透感，整體更加開闊明亮，更容易吸引遊客走入商場。西門淺草自治會表示，商場景觀煥然一新，讓西門淺草有種脫胎換骨的氣質感，希望未來能夠吸引更多遊客來逛逛。

不過，西門淺草部份攤鋪未營業，當作倉庫使用，甚至地下室呈現空盪盪景象，相當可惜；而且改造後，仍可見部份業者將移動式店招占據路邊，加上機車停靠，街道顯得有些「眼花撩亂」。環境改造是一回事，若不能整體景觀配合，西門淺草改造成效將大打折扣。西門淺草自治會表示，將會協調店家發揮自律精神，避免店招影響遊客行走。

南市文化局長謝仕淵表示，改造後新招牌清晰易讀，使用個性化的視覺元素，展現商圈特色。整體而言，入口設計考量人流動線，並加強商場的識別度，讓民眾直觀感受商場特色，同時提升進出便利性。

謝仕淵指出，改造由經濟部商業發展署台灣設計研究院、經濟發展局及西門淺草公有零售市場自治會三方協力，齊心導入設計美學，提升城市商業空間視覺美感，不僅是台南公共空間的新亮點，更是公私協力將設計導入城市的成功示範。

自治會將協調店家自律

經濟部商業發展署「商圈美學設計加值計畫」，包括改造永樂市場、孔廟商圈、國華友愛商圈，西門淺草是其中一環。二○二四台灣設計展不僅將在主要展區西市場內展現，還有街區、商圈等更多公共空間改造亮點將陸續出現，體現台灣設計展與台南城市交織的無限魅力。

西門淺草路邊店招與機車停放，影響整體景觀。（記者洪瑞琴攝）

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