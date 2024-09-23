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    首頁　>　臺南市

    民進黨南市黨部 新住民諮詢站揭牌

    2024/09/23 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部昨天成立新住民諮詢站，為民進黨在金門之外，台灣本島的第一個新住民諮詢站。市黨部主委郭國文表示，新住民扎根本土，應如同種子般，一同享有成長茁壯的空間，民進黨與時俱進，目的就是要讓更多人在這塊土地安身立命，代代生湠。

    市黨部新住民部主任蘇虹鮮表示，「我們不是一群弱勢，而是台灣新的力量」。揭牌儀式昨在民進黨台南市永華黨部舉行，包括民進黨新住民事務部主任羅美玲立委等人出席。郭國文及羅美玲，諮詢委員陳志金、洪晶晶、許珍妮，中央大學助理教授湯晏甄舉辦座談，分享新住民家鄉美食。

    郭國文表示，民進黨第一次在台南成立新住民諮詢站，由於台南幅員遼闊，因此在溪南永華黨部、溪北民治黨部，以及他的立委善化服務處成立新住民諮詢站，這也是黨部公益化的具體作法之一。

    郭國文說，台灣是一個移民社會，從過去到現在，各族群陸陸續續到這塊土地，受到母親台灣的滋養，身為民意代表，希望能為大家努力打拚，讓所有人都同受呵護，實踐一個族群兼容並蓄，充滿喜樂的海洋國家。

    羅美玲表示，新住民初來乍到，都會遇到法律、醫療、習俗等日常生活問題，新住民諮詢站就是要解決大家疑難雜症，實現民進黨保障新住民權益的決心。藉由中央與地方黨公職合作，強化法律諮詢、傳遞生活與就業輔導資訊，希望大家都能感受到民進黨投入新住民事務的用心。

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