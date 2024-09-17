台南3大河川 20年減污逾100公里

鹽水溪水質嚴重污染長度比例至去年剩十％，政府持續建置污水下水道系統改善污染。 （記者蔡文居攝）

2024/09/17 05:30

二仁溪、急水溪、鹽水溪整治有成 目標2030年全市無嚴重污染河段

記者蔡文居、王姝琇／專題報導

台南市二仁溪、急水溪、鹽水溪三大污染河川，經過多年的整治，嚴重污染河段已從民國二○○三年的一三七．七公里，到去年減少至卅．四公里，減少逾一百公里，其中以二仁溪及鹽水溪改善最為明顯，發現的魚種也倍增，南市府配合環境部國家環境保護計畫的目標，預計至二○三○年達到全市無嚴重污染河段目標，完成水清魚現的願景。

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廿年來，台南三大污染河川，在政府全力投入整治的過程中，初期改善速度神速，後期進入深水區，也是水清魚現的最後一哩路，速度相對緩慢。有時還受到外在因素，而停滯不前甚至惡化的情形。

魚種倍增 盼達成水清魚現願景

這些因素包括天候及人為等因素，例如若遇到久旱不雨，污染相對嚴重；另外，鹽水溪的溪頂寮大橋測站上游目前正進行北外環道路工程，增設橋梁工程，河道通水斷面受影響致水體自淨作用下降，且懸浮固體增加致嚴重污染，而近期受工業區開發及人口流動影響，環保局於二○二二年在鹽水溪豐化橋測站就發現，原本只是中度污染，卻惡化為嚴重污染。

環保局統計發現，整體而言，鹽水溪部分，水質嚴重污染長度比例已自二○○三年六十八．六％改善至去年十％。市府持續推動永康、安平、安南鹽水等污水下水道系統並維護營運五座水淨場，另一方面，新市善化污水下水道建設案現由營建署審查中，未來也會同步加強事業稽查與輔導畜牧資源化。

建設水淨場、污水道 持續改善

而二仁溪水質嚴重污染長度比例自二○○三年的百分之一百，經過廿年整治改善，至去年已降去廿六．五％。二仁溪水質主要是受到家庭生活廢水的影響，市府持續推動永康、虎尾寮、仁德等污水下水道系統建設及維護營運四座水淨場，三爺溪上游排水截流暨虎資中心功能改善及擴建工程今年四月試運轉。

至於，急水溪嚴重污染長度比例則由二○○三年六十七．八％降至二○二三年十三．七％，除持續推動柳營系統及月津港四座水淨場，畜牧糞尿集中處理中心一、二期明年底完工後，屆時將更可有效降低畜牧糞尿污染。

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