巷仔Niau模樣萌 掀起追貓熱

台灣文博會巷子Niau掀起追貓熱，山上花園水道博物館是「唯二」不在市區的景點。 （記者劉婉君攝）

2024/08/26 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕 台灣文化創意博覽會首度移師台南市，即日起至九月一日在台南三個展區登場，吉祥物「巷仔Niau（台語，貓）」也進駐全市八個景點，掀起一波「追貓熱」，而巷仔Niau不只模樣萌，設計背後也展現台南人的「貓毛（台語，指做事挑剔）」個性。

台灣文博會正在大台南會展中心、台南文創園區、三二一巷藝術聚落舉行，巷仔Niau則遍地開花炒熱話題，在三二一巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區、孔廟、水交社文化園區、安平古堡及山上花園水道博物館、民治市政中心亮相，吸引民眾跑遍各景點拍照收集。

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巷仔Niau由台南知名畫師「條仔師」薛金柱繪製，有著麒麟尾，命名則呼應台南巷弄文化的多元。文化局主秘黃宏文透露，巷仔Niau其實很有典故，是隻「世界貓」。

設計背後 展現台南人貓毛個性

黃宏文說，台南人天生「貓毛」，任何事情總要有個典故或說法，當初在討論吉祥物的時候，文化局長謝仕淵看到一個貓的提案，想起中研院台灣史研究所簡宏逸博士關於大航海時代經由貿易商船輾轉帶來麒麟尾貓的論文，巷仔Niau因而誕生。

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