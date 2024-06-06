（台南）「摜籃假燒金」故事現場 也是紡織起源地

台南呂祖廟全貌已消失，殘蹟仍留存百年地磚，見證歲月滄桑。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/06 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台語俗諺「摜籃假燒金」故事典故發生於中西區府中街呂祖廟，但少人知道此處在日治時期曾為機業傳習所，可說是台南紡織業起源地，文史界建議重視文史空間保留。

呂祖廟殘蹟 剩木構、地磚

南市文化局表示，許多歷史現場在歷經長時間的社會變遷，因被時代劃分走向存續或亡佚。「呂祖廟摜籃仔假燒金」故事，雖然民間廣為傳頌，即便有紡織業源起的新史料出土，但現場早已被民宅切分包圍，難看出歷史現場。

文化局強調，若透過歷史場域調查暨紀念物設置作業要點，對歷史場域製作紀念物、說明標示牌以及導覽活動等方式，可讓呂祖廟和台南機業傳習所原址，能夠更好地被記憶下來。

文史界籲重視歷史空間保留

「聚珍台灣」總監王子碩表示，日治時期台灣總督府為讓建設經營上軌道，其中從紡織產業著手，於是各地出現機業傳習所，一八九九年設立的台南機業傳習所，可視為台南紡織事業的開端，設立地點就位於呂祖廟引心書院內，因參與創立的仕紳缺乏經驗或是投入不足，後來加上強度商業競爭下，台南機業傳習所（後改稱台南織布局）於一九○七年倒閉。

文化局︰可製紀念物、說明牌

雖然呂祖廟全貌已消失，但「厝包厝」幽暗景象，仍可見廟柱、廟牆殘蹟所留下來的百年清代木構、地磚，見證歲月滄桑。王子碩找出《台灣協會會報》、台灣日日新報等日治時期相關記載，建議重新審視呂祖廟文史價值。

「呂祖廟燒金案」，與「林投姐」、「陳守娘」為清代府城三大奇案。「摜籃假燒金」（提藍假燒金）寓意，從世俗諷刺偷情衍伸「表裡不一」的意思。前南市文獻委員鄭道聰表示，呂祖廟故事經過口語流傳、加油添 醋，再經小說、戲劇、電影的劇情繪聲繪影，大多是描述道德敗壞、情色腥羶的版本，民間故事失去真實性。

呂祖廟舊址殘跡木構斑駁，文史界建議重視文史空間保留。（記者洪瑞琴攝）

呂祖廟曾為「機業傳習所」，可說是台南紡織業起源地，仍可見百年前廟牆古磚。（記者洪瑞琴攝）

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