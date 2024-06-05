通知公車不過站 台南「智慧等車」功能上線

民眾按壓候車亭鍵盤按鈕，公車司機會收到站牌訊號。（南市交通局提供）

2024/06/05 05:30

全國首創 透過APP、站牌QR Code或實體按鈕3模式 告知「我要上車」

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南公車首創「智慧等車」服務系統即日起上線，民眾可透過大台南公車APP，或站牌QR Code，按下「我要上車」，系統會發送通知到車機，告訴司機站牌有人等車，民眾等車不怕「被丟包」。

避免乘客不及招手、過站不停

招手搭公車雖是件小事，但市區道路交通複雜，司機注意其他路況導致漏看乘客招手，或乘客一時分神沒注意公車駛來，來不及招手等原因，屢屢發生投訴公車過站不停等爭議。

台南首創「智慧等車」功能有三種方式，第一種方式是內建在「大台南公車」APP，點選要搭乘的路線和所在站位，按下「我要搭車」按鈕。第二種方式則是用手機掃描站牌上的「虛擬智慧站牌」QR Code，即可顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要上車」按鈕就行。

實體鍵盤按鈕 目前設有19處

第三種方式則是在候車亭，設置實體鍵盤按鈕和LED服務燈，民眾直接按壓就可，目前設有十九處。如果有不同乘客重複按，系統會自動整合，不至於造成車機叮噹響不停。

無障礙公車 有「輪椅上車」選項

此外，在APP和QR Code的智慧等車功能中，如果即將進站的下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的民眾也可勾選，提早提醒司機預備服務。

3路線114處站位 即日起開辦

交通局表示，「智慧等車」功能是全國首創研發，斥資三六九萬元，其中交通部補助二百萬元，經過一年多的開發和測試終於成功建置，站牌不必額外增加高成本設備，因此容易普遍設置，即日起在市區七十路、佳里—嘉義高鐵站的橘九、橘九之一等三條路線共一一四處站位率先使用，預計二年內推廣到全市所有公車路線和站位。

昨天啟動儀式，市長黃偉哲說，台南率先全國提供公車智慧等車服務，讓乘客在公車站牌先按鈴通知駕駛，駕駛員預先知道停靠站有民眾需要搭車，減少公車過站不停的狀況，亦優化公車服務系統。

交通局提醒，智慧等車功能雖可雙向通知駕駛和乘客，不過仍屬輔助提醒功能，公車進站時，乘客仍務必記得招手搭乘，更為可靠。

大台南公車70路使用「智慧等車」服務系統。（南市交通局提供）

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